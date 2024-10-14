Актриса Кейт Бланшетт сыграет в спектакле  "Чайка" по пьесе Чехова

Австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет в спектакле «Чайка» по пьесе Антона Чехова. Об этом сообщили на официальном сайте лондонского Центра искусств «Барбикан».

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Бланшетт сыграет в чеховской пьесе главную роль – известную актрису Аркадину. По сюжету она вместе с беллетристом Борисом Тригориным приезжает погостить в имение статского советника Сорина и заодно проведать сына, с которым у нее очень непростые отношения.

Сына Аркадиной Константина сыграет Коди Смит-Макфи. Он наиболее известен по ролям Мальчика в постапокалиптической драме «Дорога», Оуэна в фильме ужасов «Впусти меня. Сага» и Питера Гордона в вестерне «Власть пса».

Девушку, в которую влюблен Константин, Нину, исполнит английская актриса Эмма Коррин, известная по роли леди Дианы в 4-м сезоне телесериала «Корона». Она также работала в проектах «Дэдпул и Росомаха», «Мой полицейский», «Черное зеркало», «Гранчестер», «Пенниуорт».

Постановкой спектакля и адаптацией оригинального текста занимались британец Дункан Макмиллан и немецкий режиссер Томас Остермайер. Премьера состоится 26 февраля 2025 года.