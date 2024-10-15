Марк Эйдельштейн отреагировал на сравнения с Тимоти Шаламе

Многие уже называют российского актёра Марка Эйдельштейна отечественным Тимоти Шаламе. Как оказалось, актёр наслышан о таком сравнении и даже благодарен за него.

© Кадр из фильма

По словам Эйдельштейна, он большой фанат творчества Шаламе. Своего коллегу российский актёр назвал учителем, поскольку сам Марк многое перенял от него и продолжает это делать до сих пор, чтобы развиваться.

Это отличное сравнение, потому что он потрясающий актёр. Он как мой учитель, я изучаю его манеру игры и его способ создания персонажей.

Увидеть Марка можно будет в ленте «Анора» — официальная премьера ленты в России состоится 17 октября.