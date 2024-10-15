Умерла актриса Татьяна Непомнящая — клоун Таня из «АБВГДейки»

13 октября ушла из жизни советская актриса театра, кино и телевидения Татьяна Непомнящая.

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Татьяна Непомнящая родилась в 1931 году. В 1955 году окончила Театральное училище имени Щепкина - училась на одном курсе с Игорем Кирилловым.

В кино с 1969 года: "Гори, гори, моя звезда" Митты - с Табаковым, Леоновым, Ефремовым, Куравлевым, "Талант доброжелательности", "Записки Пиквикского клуба" - телеверсия 1972 года с россыпью звезд, там Непомнящая сыграла миссис Бардль, мать Томми. Снялась у Митты еще раз - "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" с Высоцким, Петренко, Золотухиным.

Актриса была участницей первых выпусков легендарной детской телепередачи "АБВГДейка" в 1975-1978-м годах - клоун Таня.

Прощание с артисткой пройдет в Москве 17 октября, четверг: в 11.00 начнется отпевание в храме Святых Равноапостольных Великого князя Владимира и Великой Княгини Ольги, улица Архитектора Власова, 10.

Об уходе Татьяны Евгеньевны сообщил портал "Кино-театр.ру".