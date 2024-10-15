Джоди Фостер сыграет психиатра во французском детективе

Джоди Фостер, Даниель Отой («Прекрасная эпоха», «Любовник моей жены» и Вирджини Эфира («Грани любви», «Только ты и я») снимутся в фильме «Личная жизнь» (Vie Privée) французского режиссера Ребекки Злотовски («Гранд Централ. Любовь на атомы», «Планетариум»). Как сообщает Deadline, в касте также заявлены Матьё Амальрик («Скафандр и бабочка», «Шопоголики»), Венсан Лакост («Утраченные иллюзии», «Ирма Веп») и Луана Байрами («Портрет девушки в огне», «Убойный монтаж»).

В детективной истории американская актриса сыграет известного психиатра Лилиан Штайнер, которая проводит собственное частное расследование смерти одного из своих пациентов, будучи убежденной, что его убили. Сценарий Золотовски написала вместе с Анной Берест («Невинная ложь», «Событие»). Съемки стартовали в конце сентября и продлятся до конца ноября в различных локациях в Париже и Нормандии.