Хью Джекман исполнит главную роль в музыкальной драме «Song Sung Blue»

Хью Джекман и Кейт Хадсон исполнят главные роли в музыкальной драме «Song Sung Blue» режиссера и сценариста Крэйга Брюэра («Империя», «Поездка в Америку 2»). Как сообщает Variety, 56-летний актер и 45-летняя актриса сыграют супружескую пару, которая создает трибьют-группу Нила Даймонда.

© кадр из фильма

Сценарий основан на одноименном документальном фильме Грега Коса 2008 года, где рассказывалась реальная история Майка и Клэр Сардина из Милуоки - музыкантов-неудачников, которые стали местными иконами, выступая под псевдонимом Lightning & Thunder. Свое название фильм позаимствовал у песни Даймонда 1972 года.

В касте также заявлены Майкл Империоли («Белый лотос»), Фишер Стивенс («Идеальный лжец»), Джеймс Белуши («Колесо чудес»), Элла Андерсон («Стеклянный замок»), Мустафа Шакир («Без ответа») и др. Производство фильма началось 14 октября, им занимаются Focus Features и Davis Entertainment.

«ИнтерМедиа» напоминает, что и Джекман, и Хадсон не только драматические, но и поющие артисты. Хью исполнил главную роль в мюзикле «Величайший шоумен» (2017) Майкла Грэйси, а затем повторил ее в сценических версиях. Он также недавно объявил серию сольных концертов в Radio City Music Hall, где будет исполнять арии из этого и других известных мюзиклов. А Кейт не только сыграла в фильме «Мюзик» певицы Сии, но и в 2024 году выпустила дебютный сольный альбом «Glorious».