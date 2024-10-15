«Я уехала из России из-за беды»: куда пропала Пуговка из «Папиных дочек»

Екатерина Старшова, известная как Пуговка из сериала «Папины дочки», после начала спецоперации уехала из России. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

© кадр из фильма

Чем известна Старшова

Екатерина Старшова родилась 28 октября 2001 года в Москве в семье профессиональных фигуристов Игоря Старшова и Елены Михайловской. В шестилетнем возрасте она прошла кастинг на роль Пуговки в сериал «Папины дочки», в котором снималась на протяжении шести лет. За это время она также приняла участие в проектах «Русалка» и «Черная молния».

Съемки Старшова совмещала с занятиями по фигурному катанию, а также участием в рекламных роликах и проекте «Танцы со звездами» в паре с Владиславом Кожевниковым. В 2019 году она поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины, однако прервала обучение в 2022 году, отдав предпочтение участию в ледовых шоу.

Что известно о личной жизни Старшовой

Екатерина Старшова на протяжении более пяти лет состояла в отношениях с молодым человеком по имени Василий. Их роман начался в 2018 году во время тренировок по фигурному катанию. В 2021 году появились слухи о беременности актрисы, однако она опровергла их.

Летом 2024 года стало известно о расставании пары по инициативе Василия, который оставил артистку ради итальянки по имени Джульетта. Последняя вместе со Старшовой участвовала в одном ледовом шоу, уточнило издание 7days.ru.

Почему Екатерина Старшова уехала из России

После начала спецоперации Екатерина Старшова опубликовала в личном аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост с эмодзи в виде украинского флага и словами «нет войне», а позднее уехала из России. Она обосновалась в Великобритании.

«В апреле 2022 года я надолго уехала из России. Причины было две: первая — всем известная беда, которая длится до сих пор и неизвестно когда закончится. Вторая — я наконец-то поняла, чем хочу заниматься ближайшие несколько лет своей жизни. И это не учеба на провизора», — написала артистка в соцсетях.

Старшова поделилась, что за границей работает в ледовых шоу и иногда приезжает в Москву, где отдыхает и встречается с близкими.

«Большую часть года работаю в других странах. Это как нельзя кстати именно сейчас, в этот мрачный и отвратительный период», — добавила она.

Чем сейчас занимается Старшова

В 2023 году Екатерина Старшова согласилась принять участие в продолжении «Папиных дочек», однако она вернулась в проект с эпизодической ролью из-за занятости в ледовых шоу за границей. Отыграв свои сцены в Москве, артистка вновь покинула Россию.

«Она работает в развлекательной индустрии, в шоу, живет не в России уже давно. Поэтому были сложности с ее привлечением. Просто договорились, она прилетела на несколько дней, отснялась и улетела», — рассказал режиссер «Папиных дочек» Александр Жигалкин.

Согласно информации из открытых источников, Старшова сотрудничает с командой Willy Bietak Productions, базирующейся в Лос-Анджелесе. Также актриса рассказывала, что у нее был контракт на работу в ледовых шоу на круизных лайнерах.