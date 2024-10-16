«Костя — Вера», скандал с Ильюхиной, театр: как живет актриса Карина Орлова

Актриса Карина Орлова прославилась благодаря роли Маши Ворониной в сериале «Костя — Вера». В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Орлова

Карина Орлова родилась 25 июля 2001 года в городе Конаково Тверской области.

В 2022 году она окончила Институт театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Еще во время учебы она начала играть в труппе Московского художественного театра комедии. В музыкальном спектакле «Ала ад-Дин» Орлова исполняла одну из главных ролей — царевну Будур. В 2024 году актриса стала частью спектакля «Укрощение строптивой», поставленного ее педагогом Даниилом Спиваковским.

Известность Орловой принесла роль повзрослевшей Маши Ворониной в ситкоме «Костя — Вера», который является продолжением «Ворониных». Каких-либо других крупных проектов в фильмографии артистки пока нет, однако известно, что она снималась в короткометражке «Цена любви» и сериале «Историк».

Орлова состоит в отношениях с молодым человеком из театральной сферы, с которым она вместе служит в Театре сказок на ВДНХ. Однако имя избранника актрисы неизвестно.

«Мы с ним где-то разные, где-то одинаковые. Когда он спокойный, я бываю поэнергичнее, и наоборот бывает. Он, кстати, тоже артист. Мы вместе работаем в Театре сказок на ВДНХ, но у нас все по-другому, сферы работы разные. У него больше цирковые, уличные направления, а у меня театр и кино. Да и как-то все случилось в один момент, я не особенно задумывалась», — делилась она с «Теленеделей».

Что за скандал с участием Орловой в «Ворониных»

В сентябре 2024 года вышел сериал «Костя — Вера» — спин-офф «Ворониных». В проекте она исполнила роль повзрослевшей дочери Кости (Георгий Дронов) и Веры (Екатерина Волкова) Маши Ворониной, заменив Марию Ильюхину, которая играла ее с шести лет. Из-за этого произошел скандал, так как Ильюхина заявила, что ей не сообщили о старте нового проекта.

«Я всегда была только рада вернуться обратно в сериал. <...> Знаю, что огромное количество людей ждали моего возвращения. Но, как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука, не все зарабатывается талантом», — говорила она в соцсетях.

Однако позже выяснилось, что она принимала участие в пробах, но создатели остановились на кандидатуре Орловой. Эту информацию подтвердила заслуженная артистка России Анна Фроловцева (Галина Ивановна). По ее словам, Ильюхину не взяли в сериал, так как она не развивалась в профессии.

«Она была маленькая наивная девочка. Ей говорили: „Маша, сделай так, сделай так“. Дальше человек растет, у нее уже другие взгляды. Есть же еще какие-то чисто актерские данные, понимаете? Если бы она, допустим, поступила в театральный институт, начала бы себя развивать, тогда может быть. А человек, на мой взгляд, стоит на том же уровне. Я сейчас видела, как играла Карина. Там много разных актерских ходов надо было делать, и девочка это делала. Не уверена, что Маша бы так смогла», — высказывалась она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

При этом сама Орлова признавалась, что на нее в период съемок «Кости — Веры» обрушилось много хейта, но она особо не переживала.

«На самом деле я не особенно переживала. Наверное, только в первый день, когда вдруг свалилось столько внимания на меня. Хотя, конечно, хейта было много повсюду. У меня прибавилось количество подписчиков, и порой в комментариях было такое... Я думала: сколько же желчи в людях. Чаще всего писали, что у меня нет специального образования, хотя это не так. Я все думала: что еще про меня новенького придумают? Мне было очень любопытно, откуда люди берут все это. К счастью, на площадке все меня поддержали. Это было очень ценно для меня», — рассказывала актриса.

Чем сейчас занимается Орлова

Карина Орлова продолжает творческую деятельность. Она работает в Театре сказок на ВДНХ.

Также артистка признавалась, что любит петь и недавно пошла в музыкальную школу.