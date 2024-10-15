Завершились съемки остросюжетного сериала «Смерш. 1944»

Завершены съемки третьей части сериала «Смерш». Главные роли в 16-серийном проекте «Смерш. 1944» исполнили Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Лянка Грыу, Анастасия Микульчина, Павел Харланчук, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов и др. Съемки сериала проходили в Москве, Московской области, Костроме и Ярославле.

© кадр из фильма

В центре сюжета новой, части популярной франшизы – два капитана советской контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам!») Константин Лавров (Игорь Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский). Война близится к финалу, но немецкое командование все еще вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение Советской Армии. Рискуя жизнью, Лавров и Семенов выполняют самые сложные и опасные задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу. Ожесточенное противостояние разведслужб СССР и фашистской Германии в завершающей фазе войны достигает наивысшего накала.

Проект состоит из 4 новелл по 4 серии каждая: «Объект 196», «Секретный истребитель», «Москва-44» и «Операция «Цербер».

– Наш проект уже не первый сезон успешно идет на канале «Рен-ТВ», – рассказывает Игорь Петренко. – Его отличительные особенности – это интригующая история, остросюжетные события с яркими, неожиданными поворотами. В новых сериях внимание зрителей будет сосредоточено на событиях 1944 года, в преддверии операции «Багратион», которая развернулась на территории Белоруссии и сыграла ключевую роль в освобождении Советского Союза от немецкой оккупации. Наши истории разворачиваются в этот период – поздней весной, летом и в начале осени 1944 года.

В новой части «Смерш» в актерском составе проекта дебютирует Лянка Грыу.

– Моя героиня – Марика Вернер, молодая красивая немка, живущая в 1944 году в СССР, – рассказывает актриса. – Марика – человек с принципами, она искренне верит в идеалы Советского Союза, в мир и в победу. Для нее честь, дружба и семья имеют огромное значение. Ее искренность, возможно, кажется наивной, но я старалась показать ее как сильную женщину своего времени, с внутренним стержнем и глубокой верой в людей и справедливость.

Телепремьера сериала состоится в преддверии 80-летия Великой Победы на канале «Рен-ТВ», онлайн-премьера – на Wink.