Умер актер из "Эммануэли" Роджер Браун

Ушел из жизни Роджер Браун, американский актер, активно снимавшийся в Европе, в первую очередь - в Италии, а также в Испании, Франции и в совместных проектах. Известен своими ролями в пеплумах и европейском шпионском кино, т.н. spaghetti spy film.

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В его списке - порядка полусотни проектов, включая две ленты линейки "Эммануэль" (21+) - "Эммануэль в Америке" и "Черная Эммануэль: Вокруг света", обе - с Лаурой Гемсер. Кроме того Браун много работал на озвучании и дубляже - список его работ в этой сфере приближается к тысяче.

Роджер Браун умер на 95-м году жизни в Калифорнии. Причина - непродолжительная болезнь. Об этом сообщает профильный блог Westerns… All`italiana! - со ссылкой на подтверждение от дочери артиста.

Браун родился в 1930 году в Огайо. Поступил в ВВС, но не смог окончить курсы - в самолете его укачивало. На экране - с 1960-го, причем в еврокино попал почти случайно. С 1960 по 1980 год жил в Риме, работал с Франко Неро и Софи Лорен.

Первая заметная роль - военный фильм "Герои умирают молодыми". Сыграл титульную роль в картине "Марс, бог войны", в лентах "Понтий Пилат", "Десять гладиаторов", "Месть Спартака", "Три центуриона".