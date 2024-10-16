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«Пацаны мне все, и я все пацанам». Скандалы и лучшие роли Никиты Кологривого

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Никита Кологривый перед началом торжественной церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента для авторов социально значимых проектов в киноконцертном комплексе «Мосфильм», 2024 год
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Никита Кологривый перед началом торжественной церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента для авторов социально значимых проектов в киноконцертном комплексе «Мосфильм», 2024 год 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости
Детство и юность Никиты Кологривого. Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске в семье строителя и домохозяйки. Когда мальчику исполнилось 7 лет, его родители развелись, и Кологривый вместе с матерью переехал в город Белая Церковь под Киевом. Там будущий артист пошел в школу, из которой после седьмого класса был отчислен за плохое поведение. После этого он вернулся в Новосибирск, где по настоянию отца начал заниматься спортом: боксом, карате, айкидо и греко-римской борьбой. «Я рос разгильдяем и хулиганом, и отец принял решение отдать меня на бокс. Изначально я считал, что и сам этого хотел, но пару раз сильно получив по голове, заявил, что боксировать — не мое. Однако отец настоял, чтобы я продолжил занятия. Позже я даже поступил в педагогический университет на тренера и параллельно в театральный, — рассказывал Никита Кологривый. Из Новосибирского театрального института студента первого курса отчислили за хулиганство, но он убедил ректора дать ему еще один шанс и принять обратно на испытательный срок. Ректор пошел навстречу: Кологривый экстерном закончил второй курс, после чего продолжил учиться актерскому мастерству в Москве. В 2018 году он с отличием окончил ГИТИС. Еще будучи студентом, Кологривый дебютировал на театральной сцене — играл в Театре на Малой Бронной и Московском Губернском театре. В это же время он получил свои первые роли в кино — снялся в эпизодах сериалов «Метод» (2015) и «Адвокат. Продолжение» (2016). А затем несколько лет играл роли второго плана в фильмах и сериалах («Жги!», «Тобол», «Полет»). На фото слева: Никита Кологривый со своей сестрой в юности
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Детство и юность Никиты Кологривого. Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске в семье строителя и домохозяйки. Когда мальчику исполнилось 7 лет, его родители развелись, и Кологривый вместе с матерью переехал в город Белая Церковь под Киевом. Там будущий артист пошел в школу, из которой после седьмого класса был отчислен за плохое поведение. После этого он вернулся в Новосибирск, где по настоянию отца начал заниматься спортом: боксом, карате, айкидо и греко-римской борьбой. «Я рос разгильдяем и хулиганом, и отец принял решение отдать меня на бокс. Изначально я считал, что и сам этого хотел, но пару раз сильно получив по голове, заявил, что боксировать — не мое. Однако отец настоял, чтобы я продолжил занятия. Позже я даже поступил в педагогический университет на тренера и параллельно в театральный, — рассказывал Никита Кологривый. Из Новосибирского театрального института студента первого курса отчислили за хулиганство, но он убедил ректора дать ему еще один шанс и принять обратно на испытательный срок. Ректор пошел навстречу: Кологривый экстерном закончил второй курс, после чего продолжил учиться актерскому мастерству в Москве. В 2018 году он с отличием окончил ГИТИС. Еще будучи студентом, Кологривый дебютировал на театральной сцене — играл в Театре на Малой Бронной и Московском Губернском театре. В это же время он получил свои первые роли в кино — снялся в эпизодах сериалов «Метод» (2015) и «Адвокат. Продолжение» (2016). А затем несколько лет играл роли второго плана в фильмах и сериалах («Жги!», «Тобол», «Полет»). На фото слева: Никита Кологривый со своей сестрой в юности 
© n.kologrivyy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
«Чикатило» (2021). Сериал Сарика Андреасяна с неожиданным Дмитрием Нагиевым в главной роли рассказывает историю печально известного серийного убийцы советской эпохи — Андрея Чикатило. Никита Кологривый исполнил в проекте роль Шеина — сумасшедшего садиста, который вводит в заблуждение опытных следователей, выдавая себя за убийцу. «Я обожаю таких персонажей. Хотя это очень рядом с патологией находится, но для меня тем интереснее. Мне бы хотелось, чтобы я вызвал отвращение у зрителя. Чтобы они посмотрели на меня и сказали: «Фу». Задача у меня была такая», — говорил актер о своем персонаже.
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«Чикатило» (2021). Сериал Сарика Андреасяна с неожиданным Дмитрием Нагиевым в главной роли рассказывает историю печально известного серийного убийцы советской эпохи — Андрея Чикатило. Никита Кологривый исполнил в проекте роль Шеина — сумасшедшего садиста, который вводит в заблуждение опытных следователей, выдавая себя за убийцу. «Я обожаю таких персонажей. Хотя это очень рядом с патологией находится, но для меня тем интереснее. Мне бы хотелось, чтобы я вызвал отвращение у зрителя. Чтобы они посмотрели на меня и сказали: «Фу». Задача у меня была такая», — говорил актер о своем персонаже. 
© Okko
«Пищеблок» (2021). Действие мистического сериала, снятого по великому одноименному роману Алексея Иванова, происходит в советском пионерском лагере «Буревестник» в 1980 году, где внезапно обнаруживаются вампиры — и каждый день вовлекают в свои ряды все новых и новых детей, приехавших на смену. Проект получил смешанные отзывы: с одной стороны — положительно отличился классным даже по мировым меркам визуалом в духе «Очень странных дел», с другой — кажется, слишком сухо передал сам посыл романа, который на самом деле не о вампирах как таковых. Кологривый в «Пищеблоке» сыграл одного из пионервожатых.
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«Пищеблок» (2021). Действие мистического сериала, снятого по великому одноименному роману Алексея Иванова, происходит в советском пионерском лагере «Буревестник» в 1980 году, где внезапно обнаруживаются вампиры — и каждый день вовлекают в свои ряды все новых и новых детей, приехавших на смену. Проект получил смешанные отзывы: с одной стороны — положительно отличился классным даже по мировым меркам визуалом в духе «Очень странных дел», с другой — кажется, слишком сухо передал сам посыл романа, который на самом деле не о вампирах как таковых. Кологривый в «Пищеблоке» сыграл одного из пионервожатых. 
© «Плюс Студия»

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«Бендер: Начало» (2021). Главные герои приключенческой картины, приквела «12 стульев», — молодой авантюрист Остап Задунайский (Арам Вардеванян) и опытный мошенник Ибрагим Бендер (Сергей Безруков), которые готовы на все, чтобы завладеть драгоценной царской реликвией. Помешать их планам пытается криминальный авторитет Мишка Япончик (Кологривый). В одном из интервью актер признался, что сначала материал показался ему «ерудной», но потом он прочитал сценарий и изменил свое мнение: «В нем есть хороший юмор и хулиганство — это круто! Я, когда прочел сценарий «Бендера», подумал: «О, это прямо Netflix». Впоследствии Кологривый вернулся к роли Япончика в продолжении истории «Бендер: Золото империи».
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«Бендер: Начало» (2021). Главные герои приключенческой картины, приквела «12 стульев», — молодой авантюрист Остап Задунайский (Арам Вардеванян) и опытный мошенник Ибрагим Бендер (Сергей Безруков), которые готовы на все, чтобы завладеть драгоценной царской реликвией. Помешать их планам пытается криминальный авторитет Мишка Япончик (Кологривый). В одном из интервью актер признался, что сначала материал показался ему «ерудной», но потом он прочитал сценарий и изменил свое мнение: «В нем есть хороший юмор и хулиганство — это круто! Я, когда прочел сценарий «Бендера», подумал: «О, это прямо Netflix». Впоследствии Кологривый вернулся к роли Япончика в продолжении истории «Бендер: Золото империи». 
© «Централ Партнершип»
«Два холма» (2022-...). Действие фантастического сериала происходит в XXII веке в городе Два холма: после новой мировой войны практически все мужчины вымерли, а женщины построили свой идеальный мир и живут в полной гармонии с природой. Продолжать род им помогают «хранители семени», которых они тщательно отбирают и используют строго по назначению. Но есть и другие мужчины: они собираются небольшими группами и живут по принципу стаи в заброшенных грязных городах. Женщины боятся их как огня и называют «приматами». Однажды один из таких «приматов», молодой парень по имени Гера (Кологривый), случайно попадает в Два холма, где местные дамы принимают его за нового «хранителя семени». Сначала ему все нравится, но потом он понимает, что идеальный мир совсем не так прекрасен, как кажется на первый взгляд.
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«Два холма» (2022-...). Действие фантастического сериала происходит в XXII веке в городе Два холма: после новой мировой войны практически все мужчины вымерли, а женщины построили свой идеальный мир и живут в полной гармонии с природой. Продолжать род им помогают «хранители семени», которых они тщательно отбирают и используют строго по назначению. Но есть и другие мужчины: они собираются небольшими группами и живут по принципу стаи в заброшенных грязных городах. Женщины боятся их как огня и называют «приматами». Однажды один из таких «приматов», молодой парень по имени Гера (Кологривый), случайно попадает в Два холма, где местные дамы принимают его за нового «хранителя семени». Сначала ему все нравится, но потом он понимает, что идеальный мир совсем не так прекрасен, как кажется на первый взгляд. 
© START
«Оффлайн» (2022-...). BeHappy в сериале «Оффлайн» — секретное приложение для покупки запрещенных веществ (напоминаем, наркотики — зло и ужас, никогда их не употребляйте), которым управляют хакер Раст и администратор Левис. Однажды всем пользователям сервиса приходит сообщение от некого Анонимуса, который ставит им ультиматум: сдаться полиции или сыграть в опасную игру. Вскоре выясняется, что проигрыш в игре — равно смерть. Кологривый исполнил в проекте одну из главных ролей (Левиса) — вместе с Никитой Ефремовым и Денисом Шведовым.
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«Оффлайн» (2022-...). BeHappy в сериале «Оффлайн» — секретное приложение для покупки запрещенных веществ (напоминаем, наркотики — зло и ужас, никогда их не употребляйте), которым управляют хакер Раст и администратор Левис. Однажды всем пользователям сервиса приходит сообщение от некого Анонимуса, который ставит им ультиматум: сдаться полиции или сыграть в опасную игру. Вскоре выясняется, что проигрыш в игре — равно смерть. Кологривый исполнил в проекте одну из главных ролей (Левиса) — вместе с Никитой Ефремовым и Денисом Шведовым. 
© Okko
«Жиза» (2022). Красавица Полина (Валентина Ляпина) живет в детском доме и мечтает стать актрисой. В девушку безответно влюблен Якут (Максим Сапрыкин), который попал в приют после того, как его отца-полицейского посадили в тюрьму. Устав от невыносимой жизни в детском доме, подростки решают сбежать, прихватив с собой деньги хладнокровного и расчетливого главаря местной банды Влада Респекта (Кологривый). По словам актера, готовясь к роли Респекта, он опирался на личные воспоминания о знакомстве с трудными подростками из детдома.
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«Жиза» (2022). Красавица Полина (Валентина Ляпина) живет в детском доме и мечтает стать актрисой. В девушку безответно влюблен Якут (Максим Сапрыкин), который попал в приют после того, как его отца-полицейского посадили в тюрьму. Устав от невыносимой жизни в детском доме, подростки решают сбежать, прихватив с собой деньги хладнокровного и расчетливого главаря местной банды Влада Респекта (Кологривый). По словам актера, готовясь к роли Респекта, он опирался на личные воспоминания о знакомстве с трудными подростками из детдома. 
© Пресс-служба видеосервиса START
«По щучьему веленью» (2023). В экранизации знаменитой русской народной сказки Никита Кологривый перевоплотился в ленивого, но везучего паренька Емелю, который встречает волшебную щуку, готовую исполнить три его желания. Первые два герой тратит на пустяки, а третье — желание жениться на капризной царевне — оставляет на потом. Щука же, по совместительству прекрасная девушка Василиса (Мила Ершова), становится его наставницей, в которую герой постепенно влюбляется. Фильм стал суперхитом российского проката — и десятым самым кассовым в истории страны.
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«По щучьему веленью» (2023). В экранизации знаменитой русской народной сказки Никита Кологривый перевоплотился в ленивого, но везучего паренька Емелю, который встречает волшебную щуку, готовую исполнить три его желания. Первые два герой тратит на пустяки, а третье — желание жениться на капризной царевне — оставляет на потом. Щука же, по совместительству прекрасная девушка Василиса (Мила Ершова), становится его наставницей, в которую герой постепенно влюбляется. Фильм стал суперхитом российского проката — и десятым самым кассовым в истории страны. 
© Кинокомпания CTB

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«Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023). Настоящая слава пришла к Кологривому после выхода на экраны сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его персонаж — лидер бандитской группировки по прозвищу Кащей — живет по воровским понятиям и безжалостно расправляется со всеми, кто встает у него на пути (а также здесь за эту улицу стоит, конечно). Актер признавался, что роль Кащея далась ему нелегко: «Мне было не очень комфортно, роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми, как Кащей. Сложности были в плане погружения, но не в плане исполнения».
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«Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023). Настоящая слава пришла к Кологривому после выхода на экраны сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его персонаж — лидер бандитской группировки по прозвищу Кащей — живет по воровским понятиям и безжалостно расправляется со всеми, кто встает у него на пути (а также здесь за эту улицу стоит, конечно). Актер признавался, что роль Кащея далась ему нелегко: «Мне было не очень комфортно, роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми, как Кащей. Сложности были в плане погружения, но не в плане исполнения». 
© START
«Комбинация» (2024). Сериал от создателя «Лады Голд» Никиты Власова рассказывает историю первой советской девичьей поп-группы «Комбинация». Действие начинается в 1987 году: бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин (Кологривый) бросает скучную работу и становится продюсером собственного музыкального коллектива. Солисток легендарной «Комбинации» Алену Апину и Татьяну Иванову в сериале сыграли Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина.
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«Комбинация» (2024). Сериал от создателя «Лады Голд» Никиты Власова рассказывает историю первой советской девичьей поп-группы «Комбинация». Действие начинается в 1987 году: бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин (Кологривый) бросает скучную работу и становится продюсером собственного музыкального коллектива. Солисток легендарной «Комбинации» Алену Апину и Татьяну Иванову в сериале сыграли Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина. 
© Пресс-служба видеосервиса Wink
Личная жизнь. Во время учебы в ГИТИСе Никита Кологривый познакомился с актрисой Александриной Питиримовой. В 2020-м пара сыграла свадьбу, а спустя год у супругов родилась дочь Есения. «Отцовство — это круто! Но мы с Александриной мечтаем, как Анджелина Джоли с Брэдом Питтом, взять еще детей из детского дома. Жена туда ездит, оказывает помощь. Семья, где много детей, это хорошо», — говорил Кологривый в интервью в 2022 году. Однако планы стать многодетным отцом пока так и остались планами: в ноябре 2023 года актер признался, что они с супругой расстались. По слухам, причиной разрыва стал роман Кологривого с актрисой Агатой Муцениеце, который якобы начался во время их совместной работы над фильмом «Я — медведь» (2023). По словам самого актера, брак с Питиримовой дал трещину из-за его тотальной занятости в многочисленных кинопроектах. Впрочем, в апреле 2024 года Кологривый дал откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором признался, что изменял Питиримовой и подтвердил романтические отношения с Муцениеце: «Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл. Недолгий совершенно. Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино. Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее». На фото: Никита Кологривый с супругой актрисой Александриной Питиримовой и дочерью Есенией на премьере фильма «По щучьему велению» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2013 год
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Личная жизнь. Во время учебы в ГИТИСе Никита Кологривый познакомился с актрисой Александриной Питиримовой. В 2020-м пара сыграла свадьбу, а спустя год у супругов родилась дочь Есения. «Отцовство — это круто! Но мы с Александриной мечтаем, как Анджелина Джоли с Брэдом Питтом, взять еще детей из детского дома. Жена туда ездит, оказывает помощь. Семья, где много детей, это хорошо», — говорил Кологривый в интервью в 2022 году. Однако планы стать многодетным отцом пока так и остались планами: в ноябре 2023 года актер признался, что они с супругой расстались. По слухам, причиной разрыва стал роман Кологривого с актрисой Агатой Муцениеце, который якобы начался во время их совместной работы над фильмом «Я — медведь» (2023). По словам самого актера, брак с Питиримовой дал трещину из-за его тотальной занятости в многочисленных кинопроектах. Впрочем, в апреле 2024 года Кологривый дал откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором признался, что изменял Питиримовой и подтвердил романтические отношения с Муцениеце: «Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл. Недолгий совершенно. Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино. Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее». На фото: Никита Кологривый с супругой актрисой Александриной Питиримовой и дочерью Есенией на премьере фильма «По щучьему велению» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2013 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Пьяная драка в Новосибирске. В марте 2024 года Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров своего родного Новосибирска. Актер перебрал с алкоголем и начал приставать к официантке, а когда девушка отказала, укусил ее за ногу. Сотрудникам бара, которые попытались заступиться за коллегу, тоже досталось: Кологривый вспомнил боксерское прошлое и набросился на мужчин с кулаками. Несмотря на звездный статус, замять историю дебоширу не удалось: суд признал актера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему семь суток административного ареста с содержанием в спецприемнике. Впоследствии спесивый артист раскаялся в содеянном, извинился перед сотрудниками бара, а также записал видеообращение, в котором объяснил свое поведение усталостью и эмоциональным выгоранием. «Дорогие друзья, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, детишки, жены, отцы, бабушки, дедушки, все, кто на меня смотрит, все, кто на меня подписан, простите меня, дорогие, за то, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Я лишь скажу, что очень устал. Кто за мной следит, вы понимаете, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен, и считаю, что должен достойно это принять. Мои зрители должны никаких иллюзий обо мне не составлять, они должны видеть, кто я, что я за человек. У меня от вас секретов нет», — сказал Кологривый
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Пьяная драка в Новосибирске. В марте 2024 года Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров своего родного Новосибирска. Актер перебрал с алкоголем и начал приставать к официантке, а когда девушка отказала, укусил ее за ногу. Сотрудникам бара, которые попытались заступиться за коллегу, тоже досталось: Кологривый вспомнил боксерское прошлое и набросился на мужчин с кулаками. Несмотря на звездный статус, замять историю дебоширу не удалось: суд признал актера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему семь суток административного ареста с содержанием в спецприемнике. Впоследствии спесивый артист раскаялся в содеянном, извинился перед сотрудниками бара, а также записал видеообращение, в котором объяснил свое поведение усталостью и эмоциональным выгоранием. «Дорогие друзья, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, детишки, жены, отцы, бабушки, дедушки, все, кто на меня смотрит, все, кто на меня подписан, простите меня, дорогие, за то, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Я лишь скажу, что очень устал. Кто за мной следит, вы понимаете, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен, и считаю, что должен достойно это принять. Мои зрители должны никаких иллюзий обо мне не составлять, они должны видеть, кто я, что я за человек. У меня от вас секретов нет», — сказал Кологривый 
© Александр Кряжев/РИА Новости
Скандальные высказывания. Никита Кологривый прославился не только яркими ролями, но и острыми высказываниями, за которые получил негласный титул «главного скандалиста» российского кинематографа. Например, во время беседы с блогером Эльдаром Джараховым актер жестко прошелся по коллегам, не имеющим профильного образования. В частности, актрисе Александре Бортич, которая, по мнению Кологривого, построила карьеру только благодаря своей внешности. «Меня спрашивают всегда, можно без образования? Я говорю, вот это то же самое, что выйти замуж и не любить мужчину… А типы хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто типы, бездельники», — заявил он. Досталось от актера и покойным представителям «старой школы» — Александру Абдулову и Иннокентию Смоктуновскому: «Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны». На фото: Никита Кологривыйй стоит в планке во время автограф-сессии в рамках кинофестиваля «Семейные традиции» в кинотеатре «Победа» в Новосибирске, 2024 год
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Скандальные высказывания. Никита Кологривый прославился не только яркими ролями, но и острыми высказываниями, за которые получил негласный титул «главного скандалиста» российского кинематографа. Например, во время беседы с блогером Эльдаром Джараховым актер жестко прошелся по коллегам, не имеющим профильного образования. В частности, актрисе Александре Бортич, которая, по мнению Кологривого, построила карьеру только благодаря своей внешности. «Меня спрашивают всегда, можно без образования? Я говорю, вот это то же самое, что выйти замуж и не любить мужчину… А типы хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто типы, бездельники», — заявил он. Досталось от актера и покойным представителям «старой школы» — Александру Абдулову и Иннокентию Смоктуновскому: «Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны». На фото: Никита Кологривыйй стоит в планке во время автограф-сессии в рамках кинофестиваля «Семейные традиции» в кинотеатре «Победа» в Новосибирске, 2024 год 
© Александр Кряжев/РИА Новости

16 октября российскому актеру театра и кино Никите Кологривому исполняется 30 лет. В его фильмографии более 70 работ, однако прославили талантливого артиста не только яркие роли, но и острый язык со скандалами. В юбилей звезды сериала «Слово пацана» «Газета.Ru» рассказывает о его лучших проектах и личной жизни.

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