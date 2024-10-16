«Пацаны мне все, и я все пацанам». Скандалы и лучшие роли Никиты Кологривого

Детство и юность Никиты Кологривого. Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске в семье строителя и домохозяйки. Когда мальчику исполнилось 7 лет, его родители развелись, и Кологривый вместе с матерью переехал в город Белая Церковь под Киевом. Там будущий артист пошел в школу, из которой после седьмого класса был отчислен за плохое поведение. После этого он вернулся в Новосибирск, где по настоянию отца начал заниматься спортом: боксом, карате, айкидо и греко-римской борьбой. «Я рос разгильдяем и хулиганом, и отец принял решение отдать меня на бокс. Изначально я считал, что и сам этого хотел, но пару раз сильно получив по голове, заявил, что боксировать — не мое. Однако отец настоял, чтобы я продолжил занятия. Позже я даже поступил в педагогический университет на тренера и параллельно в театральный, — рассказывал Никита Кологривый. Из Новосибирского театрального института студента первого курса отчислили за хулиганство, но он убедил ректора дать ему еще один шанс и принять обратно на испытательный срок. Ректор пошел навстречу: Кологривый экстерном закончил второй курс, после чего продолжил учиться актерскому мастерству в Москве. В 2018 году он с отличием окончил ГИТИС. Еще будучи студентом, Кологривый дебютировал на театральной сцене — играл в Театре на Малой Бронной и Московском Губернском театре. В это же время он получил свои первые роли в кино — снялся в эпизодах сериалов «Метод» (2015) и «Адвокат. Продолжение» (2016). А затем несколько лет играл роли второго плана в фильмах и сериалах («Жги!», «Тобол», «Полет»). На фото слева: Никита Кологривый со своей сестрой в юности