«Пацаны мне все, и я все пацанам». Скандалы и лучшие роли Никиты Кологривого

Пьяная драка в Новосибирске. В марте 2024 года Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров своего родного Новосибирска. Актер перебрал с алкоголем и начал приставать к официантке, а когда девушка отказала, укусил ее за ногу. Сотрудникам бара, которые попытались заступиться за коллегу, тоже досталось: Кологривый вспомнил боксерское прошлое и набросился на мужчин с кулаками. Несмотря на звездный статус, замять историю дебоширу не удалось: суд признал актера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему семь суток административного ареста с содержанием в спецприемнике. Впоследствии спесивый артист раскаялся в содеянном, извинился перед сотрудниками бара, а также записал видеообращение, в котором объяснил свое поведение усталостью и эмоциональным выгоранием. «Дорогие друзья, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, детишки, жены, отцы, бабушки, дедушки, все, кто на меня смотрит, все, кто на меня подписан, простите меня, дорогие, за то, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Я лишь скажу, что очень устал. Кто за мной следит, вы понимаете, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен, и считаю, что должен достойно это принять. Мои зрители должны никаких иллюзий обо мне не составлять, они должны видеть, кто я, что я за человек. У меня от вас секретов нет», — сказал Кологривый