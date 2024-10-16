Актер Николай Пархоменко умер от воспаления легких

Стали известны обстоятельства смерти актера и театрального режиссера Николая Пархоменко, сыгравшего главную роль в драме "Выкидыш" (21+).

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Пархоменко скончался днем 15 октября в больнице. Изданием "Челнинские известия" отмечено: в последние годы 80-летний артист "был не совсем здоров - у него была деменция". Николай жил один, ему помогали друзья и бывшие коллеги.

Как рассказал порталу Алексей Шилободин, друг режиссера, 11 сентября Николай был экстренно госпитализирован с двухсторонним воспалением легких после того, как его квартиру затопило. Актер три дня лежал в реанимации, потом его перевели в обычную палату.

"Мы месяц ухаживали за ним по очереди, навещали. Он уже плохо говорил, а в последние четыре дня у него сильно ухудшилось состояние", - добавил Шилободин.

О дате и времени прощания с Николаем Пархоменко будет сообщено позже.

Издание передает: Пархоменко "был известен на всю страну тем, что спел в фильме "Калина красная" Шукшина песню на стихи Есенина "Письмо матери". Она была записана в 1972 году в колонии-поселении в поселке Октябрьское между Салехардом и Ханты-Мансийском.

Впрочем, есть и другая версия: песню записал не Пархоменко, а заключенный колонии Владимир Залуский, ныне также покойный: это утверждали его сын и друг.