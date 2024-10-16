42-летний актер Анатолий Руденко признался, что работает с психологом. Об этом сообщает StarHit.

По словам Руденко, он не раз испытывал жизненные трудности, справиться с которыми ему помог психолог. Актер отметил, что работает со специалистом на постоянной основе. При этом Анатолий заявил, что у него не хватает времени на переживания и стресс. Руденко живет в плотном графике и не успевает сосредоточиться на негативе.

«У меня и времени-то нет на переживания и стресс. Я постоянно на ногах, весь в работе. Опишу вам, например, сегодняшний день. Вернулся с гастролей и сразу поехал на репетицию, после чего созвонился с вами. Сейчас закину дома вещи, переоденусь и поеду на открытие ресторана», — высказался Анатолий.

По словам актера, в свободное время он играет на гитаре. Освоить музыкальный инструмент — давняя мечта Руденко.

«Давно хотел научиться играть на ней. Слушайте себя и открывайте в себе новые способности. Не бойтесь себя проявлять», — резюмировал артист.

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