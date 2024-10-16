Скончался актер из сериала «Карпов» Армен Степанян
На 62-и году жизни умер советский, армянский и российский актер и режиссер Армен Степанян, известный по своей роли в сериале «Карпов». Об этом в среду, 16 октября, сообщили на портале «Кино-театр.ру».
Степанян родился в декабре 1962 года. Уже в 1984 году он завершил обучение в Ереванском художественно-театральном институте по специальности «режиссура». Еще в студенческие годы за проявленный талант его пригласили работать в местном театре киноактера.
С 1983 по 1988 год Степанян занимал должность режиссера-стажера в Ереванском театре драмы имени Сундукяна.
В 1988 году он переехал в Москву и стал одним из основателей Московского армянского театра-студии. В этом театре он работал как актером, так и режиссером, а также художественным руководителем до 1993 года.
В качестве актера он стал известен благодаря ряду знаковых работ. В его фильмографии можно найти такие проекты, как «Последний из Магикян», «Карпов», «Домашний арест», «Девушки с Макаровым» и множество других.
Его последним проектом стал ситком «Ткачевы на связи», который был представлен публике прошлым летом.
Степанян скончался 16 сентября, однако сообщили об этом только спустя месяц, в среду, 16 октября. При этом о причинах смерти актера также не уточняется.