Актриса Кэмерон Диас рассказала, почему вернулась в кино спустя 10 лет

Американская актриса Кэмерон Диас в последний раз снималась в кино в 2014 году — тогда с актрисой вышел фильм «Другая женщина». С тех пор звезда «Маски» и «Отпуска по обмену» взяла большой перерыв и вернётся в кино в 2025 году с выходом боевика «Снова в деле».

Актриса заявила, что ей был просто необходим перерыв от съёмок — в 2014 году женщина решила уделить время своей личной жизни. С тех пор Диас вышла замуж за участника рок-группы Good Charlotte Бенжи Мэддена и родила двоих детей — именно её семья убедила женщину вернуться к своей любимой работе.

Мне просто нужно было это сделать. Мне казалось, что взять перерыв — это правильный поступок, чтобы вернуть себе личную жизнь, и тогда мне было плевать на всё остальное. [...] Люди говорили мне, что моя карьера в Голливуде окончена, но я так не считала. Поэтому мне пришлось заставить себя самой в это поверить. Мой муж однажды сказал мне: «Ты поддерживаешь нас и строишь семью, пришло время нам поддержать тебя и позволить маме вознестись и заняться своими делами».

После того как актриса вернулась в Голливуд, ей сразу же начали предлагать различные роли. 52-летняя Диас появится в грядущем боевике «Снова в деле» и в мультфильме «Шрек 5», а сейчас она также ведёт переговоры об участии в фильме Outcome с Киану Ривзом.