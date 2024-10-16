Актриса Нонна Гришаева рассказала об опыте работы с Джеки Чаном

Завтра, 17 октября, на экраны выходит трогательная лента о взаимоотношениях матери и дочери «Про мою маму и про меня». Одну из ключевых ролей в картине исполнила Нонна Гришаева. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

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— Нонна, фильм «Про мою маму и про меня» — это одновременно драма и комедия. Каких эмоций от картины ждать зрителям?

— Мне кажется, что эмоции у зрителей будут разные. Наша история вышла очень трогательной. И во время просмотра фильма люди смогут и поплакать, и посмеяться. И уж точно никто не останется равнодушным.

— В сюжете фильма — отношения мамы и дочери-подростка. На ваш взгляд, какие проблемы «отцов и детей» она затрагивает?

— Думаю, что основная проблема — это отношения, которые наши героини сумели найти. И не просто найти, а выстроить. Быть друзьями, помогать друг другу. К сожалению, я сейчас вижу много картин, в которых показывают постоянные ссоры межу детьми и их родителями. У нас же мама и дочь — настоящие подруги.

— Насколько вообще, на ваш взгляд, важны близкие взаимоотношения между родителями и детьми?

— Наладить отношения со своим ребенком — это очень важно, особенно если они по каким-либо причинам не складываются. Необходимо найти те самые мостики, которые помогут вам друг друга понять. Для меня это всегда была первостепенная задача. Я, к примеру, стараюсь быть своим детям самым верным другом. Ребенок с самого детства должен быть уверен: что бы ни случилось, он придет к маме — и она ему поможет.

— В 1996 году вы сыграли Наташу в фильме «Первый удар». Главную роль исполнил голливудский актер Джеки Чан. Каково это было — работать с живой легендой?

— С ним было работать очень познавательно и удивительно. Между нашими кинопроизводствами была огромная разница. Джеки поразил меня совершенным отсутствием звездной болезни. При его статусе он был добр, заботлив и очень щедр. Каждый день кормил всю съемочную группу в ресторанах.

— Как, на ваш взгляд, сейчас развивается кинематограф в России?

— Меня очень радует, как сейчас развивается наш кинематограф, потому что в связи с ограничением притока зарубежного кино стал работать такой своеобразный принцип импортозамещения и наша индустрия кино, как, впрочем, и другие, стала активно развиваться. Так что все это работает нам только в плюс. Меня очень радует отдельная тема детского кино, потому что долгие годы до этого для маленьких зрителей не снималось вообще ничего. А после успеха «Последнего богатыря» или «Чебурашки» пошла замечательная плеяда детских фильмов.

— Что сегодня необходимо снимать российским режиссерам, чтобы наше кино стало популярнее западного?

— Мне кажется, что надо делать больше душевных психологических фильмов, которые заставляют задуматься. Очень уж приелись всевозможные западные боевики и катастрофы. А нам нужно пойти от обратного. Наша актерская школа, на которой Голливуд и основан, очень драматическая, психологическая. Настоящая. Поэтому вердикт — больше духовного и душевного.

Досье

Нонна Гришаева родилась 21 июня 1971 года в Одессе. Начала сниматься в кино с пяти лет, а в десять уже появилась на сцене театра оперетты в родном городе. В Москве поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина, но по семейным обстоятельствам была вынуждена вернуться в Одессу. Спустя время все таки перешла в Щуку и окончила ее в 1994 году. На счету актрисы участие более чем в 80 проектах.

Коротко о главном

— В фильме «Про мою маму и про меня» вы работали вместе с актером Александром Олешко. До этого вы вместе также снимались в сериале «Папины дочки». Ваш творческий тандем длится очень долго. Как складываются отношения у актеров, которые так много лет находятся на одной съемочной площадке?

— «Папины дочки» — это сотая доля от тех проектов, в которых мы вместе участвовали. Среди них было огромное количество спектаклей, шоу «Большая разница», фильм «Мужчина с гарантией», концерты, выступления на телевидении. Самое сложное для нас — это сцены, когда мы должны играть что-то серьезное... Например, были трудности в постельной сцене в картине «Мужчина с гарантией». Сложно не подкалывать друг друга. Конкретно в фильме «Про мою маму и про меня» мы не снимались на одной площадке, поэтому было проще.

— В новом фильме ваша героиня воспитывает свою дочь одна. Как вы думаете, удалось ли вам передать все сложности, с которыми сталкивается одинокий родитель с ребенком?

— Я не думаю, что нам удалось передать все, ведь каждая история одинокого родителя с ребенком индивидуальна. И просто невозможно осветить абсолютно все аспекты такой ситуации. Но именно наша картина хороша тем, что она основана на реальных событиях. Это автобиографическая история поэтессы Елены Исаевой и ее мамы. И в этом заключается ее особая ценность.

— Вы также много играете в театре. Расскажите, что лично вам сейчас ближе: съемочная площадка или театральная сцена.

— Мне, конечно, ближе театр, потому что в кино тебя могут «смонтировать» как угодно и, приходя на премьеру, ты никогда не знаешь, что получилось. А в театре: вот ты, вот зритель. И второй всегда понимает, на что ты способен. Театр мною любим за живой обмен энергией. Возможность прожить историю от начала и до конца, а не урывками и дублями, это — намного интереснее.