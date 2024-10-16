Наталья Андрейченко рассказала об отношениях с мамой и меняющих жизнь ролях

Наталья Андрейченко стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу Fametime TV. Премьера состоялась 16 октября 2024 года.

Я с детства просто обожала «Мэри Поппинс» и для меня встреча с главной героиней фильма была чем-то вроде встречей со своим детством, я была поражена ее откровенностью и честностью, так как привыкла, что артисты не пускают никого в свою личную жизнь и уж точно не делятся мельчайшими ее подробностями, желая сохранить созданный ими образ, - признается ведущая Лаура Джугелия. - Так вот Наталья Андрейченко совершенно не похожа на этих артистов. Об этом наше неожиданное и местами шокирующее своей откровенностью интервью.

Актриса рассказала, как образ «леди совершенство» и другие роли меняли ее жизнь, о поступлении в театральный институт, работе с Сергеем Михалковым, Петром Тодоровским (в том числе и упущенной главной роли в «Интердевочке»), Андреем Кончаловским и Григорием Константинопольским. Лаура и Наталья обсудили недавно вышедшую откровенную книгу мемуаров Андрейченко, ее романы, брак с голливудским актером Максимилианом Шеллом и воспитание детей, непростые отношения с мамой, опыт изнасилования и многое другое.