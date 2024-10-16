Ирина Горбачева опечалена тем, что в кино деньги убили творчество

Ирина Горбачева удручена тотальной коммерциализацией современного российского кино. Актриса заявила, что все меньше становится авторских проектов, интересных лично ей.

Конечно, я не очень глубоко осведомлена о том, что сейчас происходит, чтобы посмотреть все и сказать четко: «Это плохо». Но я эту тенденцию вижу уже давно: кино постепенно становится все более продюсерским, - рассказала она «Снобу». - Все меньше и меньше остается чистого творчества. Я не знаю, где у нас можно снять кино, чтобы оно не было изначально заточено под потенциальный коммерческий успех… Из-за этого, как мне кажется, вымывается высказывание, вымывается смелость — не то чтобы даже острота, а желание экспериментировать. Ставится задача: заработать денег. Причем хорошо бы не просто их заработать, а еще отбить все вложения, покрыть производство следующей картины и что-то оставить себе на жизни.

Большое количество спортивных драм в России Ирина Горбачева объясняет исключительно веяниями моды:

То есть индустрия стала в целом более заточенной под моду, чего раньше, как мне кажется, не было. Индустрия теперь работает на производство контента. Что сделает какой-нибудь контентмейкер, который посмотрит, допустим, на мою страницу в социальной сети? Он скажет: «Больше всего залетели вот такие ролики. Нужно выбрать эту четкую нишу и продолжать делать только такие видео». И у продюсеров мышление стало таким же. И у меня есть вопрос: «А зачем это?» Почему не попробовать что-то новое, не задать самим какие-то тенденции? Вместо этого мы выжимаем нишу до основания. Сколько возможно выжали, перестали зарабатывать — идем дальше. Мне от этого печально.

Ирина Горбачева устала отыгрывать привычные амплуа, поэтому нашла для себя отдушину в работе в детском кино.