Актриса рассказала о роли главы администрации президента США

Уроженка Владивостока Евгения Щербакова сыграла роль главы администрации президента США в новом сериале «Гудбай», который выйдет на экраны 28 октября. В разговоре с «ФедералПресс» она рассказала о съемках и о работе с Дмитрием Дюжевым, который перевоплотился на экране в Джо Байдена.

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«Во-первых, это комедия. И это легкий, смешной сериал, который можно смотреть со всей семьей. Во-вторых, увидеть Дмитрия Дюжева в таком перевоплощении будет интересно», – отметила Щербакова.

Также она добавила, что Дюжев настолько вжился в свою роль, что иногда вся съемочная группа и актеры забывали, что это сам Дмитрий.

«В целом это интересная, добрая, патриотичная история, где в комедийной форме показана русская душа. В сериале нет злых шуток, задевающих чье-то достоинство», – добавила актриса.

Ранее стало известно, что на счету Евгении уже более 10 картин. Щербакова не только актриса, но и режиссер, сценарист и продюсер. Она училась в вокальной, модельной и танцевальной школах, играла в КВН. В 2008 году девушка получила титул «Мисс Приморья». В 2011 году заняла первое место на финале конкурса «Мисс Рунет – 2011» в Москве. Фото предоставлено пресс-службой ТНТ