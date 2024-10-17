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Известная актриса вернется в кино после длительного перерыва

Актриса Кэмерон Диас приняла решение вернуться на экраны после 10-летнего творческого перерыва. На саммите самых влиятельных женщин по версии журнала Fortune она призналась, что хотела сосредоточиться на личной жизни.

Кэмерон Диас вернется в кино после длительного перерыва
© globallookpress.com

Я почувствовала, что мне нужно было взять паузу и сосредоточиться на себе, на моей жизни и на том, чего я действительно хочу. Для меня это было важнее всего остального, — подчеркнула Диас.

В последний раз Кэмерон Диас снималась в киноадаптации бродвейского мюзикла «Энни» в 2014 году. Она сыграла роль мисс Коллин Ханниган — жестокую работницу детского дома. За время творческого перерыва актриса вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Пара воспитывает дочь Рэддикс Хлою Уайлдфлауэр Мэдден и сына Кардинала Мэддена.

Два года назад Netflix анонсировал выход фильма «Снова в деле», где одна из ролей досталась Диас. Актриса подтвердила эту информацию, и вскоре ее заметили на съемках в Лондоне. Премьера запланирована на январь.

Ранее сообщалось, что на российские экраны вернется шоумен Дмитрий Нагиев. Он получил роль в сериале «Злые люди». Многосерийный проект основан на рассказах из серии «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Нагиев сыграет дворянина Евдокима Нефедьева.

Актеры
Энни
Николай Свечин
Бенджи Мэдден
Кэмерон Диас
Дмитрий Нагиев
Netflix