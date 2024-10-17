Кэмерон Диас вернется в кино после длительного перерыва

Актриса Кэмерон Диас приняла решение вернуться на экраны после 10-летнего творческого перерыва. На саммите самых влиятельных женщин по версии журнала Fortune она призналась, что хотела сосредоточиться на личной жизни.

Я почувствовала, что мне нужно было взять паузу и сосредоточиться на себе, на моей жизни и на том, чего я действительно хочу. Для меня это было важнее всего остального, — подчеркнула Диас.

В последний раз Кэмерон Диас снималась в киноадаптации бродвейского мюзикла «Энни» в 2014 году. Она сыграла роль мисс Коллин Ханниган — жестокую работницу детского дома. За время творческого перерыва актриса вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Пара воспитывает дочь Рэддикс Хлою Уайлдфлауэр Мэдден и сына Кардинала Мэддена.

Два года назад Netflix анонсировал выход фильма «Снова в деле», где одна из ролей досталась Диас. Актриса подтвердила эту информацию, и вскоре ее заметили на съемках в Лондоне. Премьера запланирована на январь.

Ранее сообщалось, что на российские экраны вернется шоумен Дмитрий Нагиев. Он получил роль в сериале «Злые люди». Многосерийный проект основан на рассказах из серии «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Нагиев сыграет дворянина Евдокима Нефедьева.