Зрители назвали Хабенского и Бурунова лучшими актерами страны

ВЦИОМ представил народный рейтинг лучших российских актеров и сериалов 2024 года, где Константин Хабенский и Сергей Бурунов заняли первые места, в рейтинге сериалов лидером стал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Константин Хабенский и Сергей Бурунов возглавили список лучших актеров, оба набрали по 11% голосов. Сергей Безруков и Владимир Машков также вошли в число лидеров, получив 9% и 8% соответственно, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Среди актрис первое место заняла Елена Яковлева с 8% голосов, она прибавила 6% по сравнению с прошлым годом. Мария Аронова и Юлия Пересильд также получили высокие оценки зрителей, набрав 7% и 6% голосов. В опросе также отмечены Любовь Аксенова и Юлия Снигирь.

В категории телесериалов победил «Слово пацана. Кровь на асфальте», который набрал 9% голосов. Следом в списке идут «Невский», «Триггер» и «След». «Дама с собачкой» и другие криминальные сериалы также вошли в рейтинг.

Опрос ВЦИОМ проводился 28 сентября методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В 2020 году рейтинг главных российских актеров десятилетия возглавил Данила Козловский.