Умер 49-летний турецкий актер из «Караоглана» Хасан Ялнызоглу

На 50-м году умер турецкий актер, профессиональный танцор и модель Хасан Ялнызоглу. Местная пресса сообщает, что артист боролся с раком поджелудочной железы, он скончался 15 октября в учебно-исследовательской больнице Сади Конук.

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Хасан Ялнызоглу родился в 1974 года в Стамбуле, с раннего возраста занимался гимнастикой, плаванием и единоборствами, закончил Школу физического воспитания и спорта Университета Мармара и Университет менеджмента Мармара. Будущий актер был танцором в нескольких известных группах, участвовал в модельных конкурсах. В 2013 году Ялнызоглу открыл тренажерный зал, а через год выпустил книгу по личностному развитию "Изученные эмоции".

Телезрителям он известен по ролям в фильмах и сериалах "Караоглан", "Инжирное варенье", "Красное яблоко", "Кольцо" и другие.