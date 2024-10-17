Советское кино породило множество талантливых актеров, чьи образы навсегда остались в памяти зрителей. Однако путь к успеху иногда сопровождался опасными моментами, а порой и трагическими случаями.

Юрий Гусев был известен по многим ролям в кино и на телевидении. Его карьера началась сравнительно поздно, но он быстро стал востребованным актером. В 1991 году, во время съемок фильма «Глухомань», произошел несчастный случай: актер упал и получил серьезную травму головы – перелом основания черепа. Его спасти не удалось, и он скончался на месте трагедии в возрасте 54 лет.

Импровизации актеров в советском кино

Микаэла Дроздовская играла яркие роли в таких фильмах, как «Мимино», «Дайте жалобную книгу» и других. В 1978 году она приехала на съемки фильма «Пишите письма» во Владикавказ. Чтобы согреться в холодном доме, она использовала осветительные приборы, которые привели к возгоранию. Актриса получила ожоги несовместимые с жизнью.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.