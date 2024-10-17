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«Это было сильно!»: Яковлева, Асмус и Пересильд поборются за звание актрисы года

Елена Яковлева, Кристина Асмус и Юлия Пересильд могут претендовать на звание актрисы 2024 года, открытием года в мужских ролях стал Антон Васильев, заявил НСН кинокритик Александр Шпагин.

Эксперт: Яковлева, Асмус и Пересильд поборются за звание актрисы года
© РИА Новости

Лучшей актрисой в этом году россияне назвали Елену Яковлеву (8%). Почти столько же набирают Мария Аронова (7%) и Юлия Пересильд (6%), Любовь Аксенова набрала 5%, Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская - по 4%, следует из опроса ВЦИОМ. Также, по версии россиян, второй год подряд в число лучших актеров входит Константин Хабенский (11%), в этом году пьедестал зрительского почета с ним разделяет Сергей Бурунов (11%). Чуть меньше набирают Сергей Безруков (9%) и Владимир Машков (8%).

«Открытие года – это Антон Васильев, который смахивает на Цыганова, но, пожалуй, даже лучше, чем Цыганов. Особенно хороша картина «Одним днем». До этого он снимался в сериалах, он очень разносторонний. Ролей Хабенского и Бурунова в этом году я особо не помню. Они очень хорошие актеры, но надо судить по ролям», - отметил он.

При этом Шпагин выделил гораздо больше выдающихся женских ролей в этом году.

«Что касается актрис, у Ароновой тоже не помню запоминающихся ролей. Боярскую давно в большом кино не видел, например. Россияне называют известные имена, это понятно. У Елены Яковлевой был фильм «Свет». Это очень сложная работа, роль сыграна на тончайших нюансах. Это практически первая попытка у нас чистой экзистенциональной драмы в коммерческом ключе. До этого Яковлева потрясла меня в «Чебурашке», я ее просто не узнал. Я только в титрах увидел, что это она, это было сильно, очень выразительный образ. Еще хочу выделить Кристину Асмус за фильм «Обе две». Еще однозначно отмечу Евгению Симонову за большую роль второго плана в фильме «Смотри на меня». Классная работа! Первые три-четыре минуты я ее просто не узнал. Понравилась работа Анастасии Талызиной в фильме «Воздух». Викторию Исакову отмечаю в фильме «Лунатики». Юлию Пересильд выделим за фильм «Нина», это тонкая такая работа тоже» - рассказал собеседник НСН.

В 2023 году россияне назвали Константина Хабенского и Юлию Пересильд лучшими актерами страны, передает «Радиоточка НСН».

Актеры
Один день
Воздух
Чебурашка
Александр Шпагин
Антон Васильев
Сергей Бурунов
Евгения Симонова
Юлия Пересильд
Кристина Асмус
Мария Аронова
Виктория Исакова
Светлана Ходченкова
Юлия Снигирь
Елена Яковлева
Владимир Машков
Елизавета Боярская
Любовь Аксенова
Константин Хабенский
ВЦИОМ
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