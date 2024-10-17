Звезда «Эйфории» показала измененную ради роли боксерши внешность

Американская актриса Сидни Суини показала измененную ради роли известной профессиональной боксерши Кристи Мартин внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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27-летняя знаменитость предстала перед камерой в красной майке, которую заправила в серые спортивные штаны. При этом она продемонстрировала накачанные мускулы на руках и новые прическу и цвет волос.

Так, звезда сериала «Эйфория» позировала с окрашенными в коричневый оттенок вьющимися прядями, убранными в низкий хвост. Кроме того, у нее появилась челка до бровей.

«В последние несколько месяцев я погрузилась в тренировки, чтобы воплотить в жизнь историю невероятной женщины, настоящей чемпионки, которая сражалась как на ринге, так и за его пределами. Ее путь — свидетельство стойкости, силы и надежды, и для меня большая честь оказаться на ее месте и поделиться с вами ее яркой историей», — указала в подписи автор поста.

В октябре Суини заявила о гордости за свою грудь.