«Грэмми», суд с Инстасамкой, проблемы с алкоголем: как живет Стас Ярушин

StarHit сообщает, что звезда «Универа» Станислав Ярушин тайно стал отцом в третий раз. Что об этом известно, как живет артист, какие последние новости выходили о нем?

Что известно о третьем ребенке Ярушина

Как стало известно StarHit, новость Стас преподнес на гала-ужине музыкальной Премии «Виктория». Ярушин поделился с друзьями, что у него и его супруги Алены две недели назад родилась дочка.

Это второй брак артиста, его первой женой была дочь мэра Копейска Полина Бисерова, с которой он познакомился в ночном клубе. Пара отправилась в загс через два года отношений, но их семейная жизнь не сложилась.

Позже актер встретил Алену. Он не стал медлить и вскоре сделал ей предложение руки и сердца. В 2012 году у пары родилась дочь Стефания, а в 2014-м — сын Ярослав.

Как Ярушин стал претендентом на «Грэмми»

В сентябре Ярушин в программе «Шоу Воли» рассказал, что стал претендентом на получение престижной американской премии «Грэмми». Одну из его композиций на иностранном языке заметили зарубежные продюсеры и предложили подать заявку.

«На сегодняшний день написана одна песня, и я горжусь тем, что она будет в отборе на „Грэмми“. Песня на английском языке, ее пою я. Ее услышали американские продюсеры и перезвонили, сказали, что это клевая история. Давайте дождемся 4 октября, когда начнется голосование. Все шансы есть!» — добавил Ярушин.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что у Ярушина нет шансов победить на премии «Грэмми». По его мнению, заявление артиста о возможном попадании в шорт-лист престижной премии является пиар-ходом. Продюсер считает, что Ярушин просто хочет быть признанным на Западе.

«Я думаю, это некий пиар-ход Ярушина, то есть он хочет заявить о своем гении, так сказать, и быть признанным на Западе. Но я, если честно, не верю в эту историю с „Грэмми“. Стас уже примерно пять лет пытается заниматься музыкальной деятельностью, но пока ничего стоящего из выпущенных им треков я не слышал. Поэтому опять повторюсь, не верю в его победу на премии „Грэмми“», — высказался Рудченко.

Что за скандал произошел между Ярушиным и Инстасамкой

Telegram-канал Mash сообщил, что Ярушин и его музыкальное шоу «МузLoft» могут столкнуться с иском на 25 млн рублей после конфликта с Инстасамкой. Как сообщает канал, причиной судебного разбирательства может стать нарушение авторских прав.

По данным Mash, в июне Ярушина обязали удалить из шоу эпизод с Мией Бойко, исполнившей песню «За деньги да», и выплатить Инстасамке 2 млн рублей в качестве моральной компенсации. Однако Ярушин подал апелляцию, предложил компенсацию в размере 550 тысяч рублей и отказался удалять эпизод.

Представитель артиста на втором заседании заявил, что в эпизоде присутствовала пародия на песню «За деньги да», которая не связана с оригиналом. Однако суд признал это утверждение необоснованным. Команда Инстасамки представила суду список артистов, чьи песни пелись в шоу, в общей сложности около 50 песен. Общий ущерб, как считает звезда, составляет около 25 млн рублей.

Mash указал, что, если каждый исполнитель подаст иск, Ярушина могут обязать выплатить им компенсацию и удалить практически все материалы шоу.

Что известно об алкогольной зависимости Ярушина

Станислав Ярушин признавался, что у него были проблемы с алкоголем, которые чуть не разрушили его брак. Актер смог вовремя остановиться и отказаться от спиртного.

«Я всегда любил веселиться. Выпивал, и меня дальше несло. Это постоянные тусовки, мероприятия, банкеты. У меня не было проблем, тут обычная история — я не умел опохмеляться. Лишь в 35 лет понял, что так нельзя. В какой-то момент и жена Алена сказала: „Пора останавливаться, ты же потеряешь семью и все остальное. Сколько можно?“» — рассказывал Ярушин журналисте Лауре Джугелии.

Сейчас звезда «Универа» не пьет. Также он не курит сигареты и кальян.

«23 января, как сейчас помню, просыпаюсь с дичайшего похмелья и говорю: „Я больше никогда в жизни не возьму алкоголь в руки“. Спустя два года понял, каким был дураком, почему я не сделал этого раньше? Спустя четыре года я выпустил два музыкальных альбома и сделал столько, сколько не делал за все те годы», — отмечал артист.

По его словам, если бы он не остановился, то мог бы остаться без работы, поскольку руководство «Универа» и так штрафовало его за постоянные гулянки.