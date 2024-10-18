Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка РФ Раиса Рязанова получила награду "За вклад в кинематограф" в ходе церемонии открытия кинофестиваля "Евразия", передает корреспондент ТАСС.

Награду вручил артистке телеведущий Андрей Малахов.