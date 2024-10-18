Актриса Раиса Рязанова получила награду «За вклад в кинематограф»
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка РФ Раиса Рязанова получила награду "За вклад в кинематограф" в ходе церемонии открытия кинофестиваля "Евразия", передает корреспондент ТАСС.
Награду вручил артистке телеведущий Андрей Малахов.
"В фильмографии этой актрисы более 200 ролей, в основном небольших, но неизменно ярких эпизодов. Она на долгие годы стала экранным воплощением девушки из народа, доброй мамы. Ее таланту подвластны самые яркие кинообразы - острохарактерные, драматические, лирические", - сказала актриса Наталья Бочкарева, выступившая одной из ведущих церемонии.