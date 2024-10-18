Развод и онкология: где сейчас звезда «Универа» Гайдулян

StarHit сообщает, что звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян расстался с женой. Что известно о личной жизни актера, какие последние новости выходили о нем?

Что известно о разводе Гайдуляна с женой

Издание со ссылкой на близкого друга актера пишет, что он развелся с 33-летней актрисой Александрой Велескевич около года назад.

«Ребята разъехались еще прошлым летом. Они в принципе никогда не афишировали своих отношений. Никто толком не знает, когда и где пара поженилась. Также Андрей и Александра решили никому не сообщать, когда и почему разошлись», — сказал мужчина.

По словам друга Гайдуляна, бывшие сохранили хорошие отношения и даже снялись в новом сезоне сериала «СашаТаня», а еще выпустили совместный спектакль — «Сказ про Федота Стрельца».

Гайдулян в 2022 году признался, что находится в браке с Велескевич. Артист назвал их отношения счастливыми и отметил, что не ревнует супругу, которая снимается в откровенных сценах.

«Что говорить, у меня жена актриса, и я к этому спокойно отношусь, болею за нее, мы иногда даже обсуждаем „обнаженные“ сцены. Меня совсем не напрягает что-то приготовить вместо жены, а иногда я, наоборот, требую, чтобы мне приготовили ужин, когда я уставший вернулся с работы. Но я спокойно могу делать „традиционно женские“ вещи», — сказал он 7days.ru.

Что известно о болезни Гайдуляна

В 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Лечение артист проходил в Германии.

В 2016 году Гайдулян вернулся в Россию и сообщил, что смог победить рак. Он отмечал, что справиться с недугом ему помогла вера — он регулярно посещал церковь и молился.

Почему Гайдулян испытывает злость по отношению к мигрантам

После теракта в «Крокус Сити Холле» Андрей Гайдулян опубликовал пост в соцсетях, в котором показал фото одного из террористов и сообщил, что его беспокоит проблема бесконтрольной миграции. Она, по его мнению, присутствует в России.

«Да, я испытываю гнев и злость. И делать вид, что я не замечаю мигрантов, — я не могу. Бесконтрольная миграция — это то, о чем все знают, что все ненавидят», — написал актер.

В каких скандалах был замечен Гайдулян

В 2022 году интервью Андрея Гайдуляна бывшему резиденту Comedy Club Богдану Лисевскому обернулось скандалом. Актеру не понравилось, что комик шутил по поводу его роста, а когда Лисевский назвал артиста по имени героя Саши Сергеева, Гайдулян взял стул, на котором сидел, и стал им стучать. Затем он обматерил шоумена, замахнулся на него стулом и со злостью бросил. Немного успокоившись, артист сел обратно, но спокойно продолжить диалог он не смог.

В декабре 2018 Гайдулян также оказался в центре скандала, когда во время гастролей со сцены назвал зрителей Петропавловска-Камчатского быдлом и обвинил их в неуважении к актерам. Речь артиста засняли зрители.