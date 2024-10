Умерла звезда мюзиклов «золотой эры» Голливуда Митци Гейнор

Актриса, танцовщица и певица Митци Гейнор скончалась 17 октября 2024 года в возрасте 93 лет. О ее смерти сообщает Variety со ссылкой на команду менеджеров покойной.

Франческа Марлен де Кжаний фон Гербер родилась 4 сентября 1931 года в Чикаго. Ее мать была танцовщицей, отец — скрипачом и виолончелистом. Семья переехала в Детройт, а затем, когда ей было 11, в Лос-Анджелес, чтобы Митци могла заниматься танцами у любимого преподавателя. В 1942 году девочка вошла в состав кордебалета лос-анджелесской Civic Light Opera.

Первую маленькую роль в кино Гейнор сыграла в 1947 году, в 1950-м снялась в картине «Мой голубой рай» с Дэном Дейли и Бетти Грейбл в главных ролях, а уже в 1951-м исполнила главную роль в фильме «Золотая девочка» и следующее десятилетие появлялась, в основном, в мюзиклах, так как отлично танцевала и неплохо пела.

Среди других картин с ее участием – «Позаботьтесь о моей малышке», «Бродвейские ищейки», «Мы не женаты», «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес», «Что бы ни случилось», «Птицы и пчелы», «Джокер» с Фрэнком Синатрой, «Гёрлз» и, наконец, «Юг Тихого океана», за который Митци получила номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Ее последним фильмом стал «За любовь или за деньги» (1963), где партнером Гейнор был Кирк Дуглас.

В это время интерес к киномюзиклам пошел на спад, как и карьера актрисы, и она переключилась на телевидение. Актриса, танцовщица и певица начала появляться в таких развлекательных программах, как «Шоу Фрэнка Синатры», «Шоу Эда Салливана» и «Шоу Дика Кларка». Первым ее собственным специальным выпуском стал эпизод сериала «The Kraft Music Hall» под названием «Рождественское шоу Митци Гейнор» в 1967 году. Она выпустила отдельные специальные выпуски в 1968-м, 1969-м и 1973-м, а в 1974-м состоялась премьера ее телешоу «Митци… Дань уважения американской домохозяйке», которое получило 16 номинаций на премию «Эмми».

Гейнор записала два альбома «Mitzi» и «Mitzi Gaynor Sings the Lyrics of Ira Gershwin», регулярно выступала в Лас-Вегасе и в ночных клубах по всем США и Канаде, а с 2008 по 2011 год Гейнор гастролировала с шоу «Mitzi… Razzle Dazzle! My Life Behind the Sequins», в котором она вспоминала свою гламурную жизнь, включая встречу с герцогом и герцогиней Виндзорскими и опыт общения с такими людьми, как Говард Хьюз, Джин Келли, Мэрилин Монро и многими другими.