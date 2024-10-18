Умер японский актер Тосиюки Нисида, снявшийся в «Снах о России»

Скончался 76-летний актер Тосиюки Нисида, на счету которого более 140 ролей. В 1992 году актер сыграл с Олегом Янковским и Мариной Влади в исторической драме "Сны о России". The Japan Times уточняет, что артист был найден мертвым в своем доме в Токио 17 октября. В последние годы актер тяжело болел, но продолжал сниматься даже в инвалидном кресле.

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Актер родился в 1947 году в префектуре Фукусима, после школы поступил на сельскохозяйственный факультет Университета Мэйдзи, но курсы Японской академии исполнительского искусства захватили юношу и университет он закончил уже заочно. Дебютировал на малом экране в 1967 году.

Нисида занимал пост президента Союза актеров Японии и вице-президента Организационного комитета Японской академии кинопремии. Среди множества его ролей выделяется сериал "Дневник чокнутого рыболова", за границей - сериал "Путешествие на Запад" и фильмы 2008 года "Волшебный час" и "Суши-girl" с Бриттани Мерфи. За свою карьеру он получил 10 номинаций Премии Японской киноакадемии, выиграв две из них за лучшие мужские роли.