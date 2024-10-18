Умер создатель «Корабля смерти» Элвин Ракофф

Ушел из жизни Элвин Ракофф. Это плодотворный канадский режиссер, продюсер и сценарист. Как постановщик Ракофф снял более семидесяти фильмов и сериалов, первый свой проект - в 1953-м. Плюс занимался театром. Писал романы. Был творчески активен вплоть до 90 лет. Свой последний сериал как режиссер снял в 1997-м.

© Российская Газета

Некролог кинематографиста 17 октября публикует Variety. По словам его представителя, режиссер скончался в своем доме в окружении семьи от старости.

Элвин Ракофф родился в 1927 году в Торонто. Кино "заболел", когда в шесть лет впервые попал в синематограф. Получил степень по психологии в университете родного города. Работал журналистом, прежде чем уйти в шоу-бизнес. Начинал как сценарист на CBC, в 25 лет уехал в Великобританию, где удачно продал свой сценарий. Там же прошел режиссерские курсы.

В списке Ракоффа - довольно известный хоррор 1980 года "Корабль смерти", "Сокровища царя Соломона" по Хаггарду, "Путешествие вокруг моего отца" с Лоуренсом Оливье, фильм ужасов "Три опасные леди".