Эндрю Гарфилд рассказал о работе с Мелом Гибсоном

Британский актёр Эндрю Гарфилд рассказал о своей работе с Мелом Гибсоном — знаменитым голливудским постановщиком, попавшим в большой скандал в 2006 году. Тогда кинодеятеля арестовали за вождение в нетрезвом виде, после чего Гибсон оскорбил людей еврейского происхождения.

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После этого случая многие голливудские студии отвернулись от постановщика, из-за чего он на 10 лет бросил режиссуру. Вернулся Гибсон лишь в 2016 году вместе с военной драмой «По соображениям совести», где Эндрю Гарфилд и сыграл главную роль. Сам Гарфилд считает, что каждый человек заслуживает второго шанса, особенно если он не совершал преступлений.

Когда я поработал с Мелом, то узнал, что люди могут исцелиться. Я узнал, что люди меняются, что людям можно оказать помощь. Я понял, что каждый заслуживает уважения. И что люди заслуживают второй шанс, третий шанс, четвёртый шанс. Ведь каждый из нас в чём-то провинился. Мел Гибсон — потрясающий режиссёр, и я думаю, он заслуживает того, чтобы снимать фильмы. Он заслуживает того, чтобы рассказывать истории, потому что у него очень, очень большое, сердце. Он из тех режиссёров, которые выходят из-за мониторов с мокрыми глазами. Он знает отличия между правильным и неправильным. И я ему доверяю.

Ближайшим проектом Мела Гибсона станет триллер «Особо опасный пассажир» для студии Lionsgate. Главную роль в фильме исполнил Марк Уолберг («Отступники»), премьера ленты состоится в 2025 году.