Том Харди рассказал про третьего «Венома» и кино без цензуры

Том Харди возвращается к своей знаменитой роли Венома в третьей части фантастического боевика по комиксам Marvel. Его герой – Эдди Брок – журналист-расследователь, в чьём теле поселился инопланетный симбиот, наделивший его сверхспособностями. Научившись сосуществовать, Эдди и Веном стали друзьями и вместе сражаются со злодеями. Но теперь обоим придётся пуститься в бега. За Эдди охотятся военные, а за Веномом – его инопланетные сородичи, угрожающие всему живому. Gazetametro.ru публикует интервью с актёром.

© скриншот из фильма «Веном: Последний танец»

У вас потрясающая "химия" с Веномом. Каково это – играть сцены с самим собой? Нравится ли вам, что главный герой – симбиот?

– Забавно, когда у тебя "потрясающая химия" с самим собой. (Смеётся.) Это безумие, но да. Наверное, это кажется со стороны немного странным, но если вы в этом разбираетесь, то не настолько уж это и странно. Я сам для себя самый злой критик, но я знаю, как мне справляться с самим собой и как бросить самому себе вызов. Так что играть очень разных людей или людей с несколькими субличностями действительно интересно. Кроме того, мне кажется, это хорошая тренировка для мозга. Не знаю, насколько это про "химию", но точно про радость от решения головоломок и попыток создать то, чего не существует.

В каком темпе вы предпочитаете сниматься?

– Когда ты играешь, то входишь в один темп, ритм, и это правильно, потому что в этом фильме есть сцены, которые нужно вырезать, чтобы в итоге достичь ровной динамики. Но некоторые сцены, которые мы снимаем, могут быть очень долгими, чересчур затянутыми, и это меняет общий ритм, что не очень хорошо.

Недавно вы попрощались со своим персонажем в соцсетях, это действительно конец?

– К сожалению, да. Конечно, я хотел бы продолжить эту игру в Венома где угодно, но всё кончено, дело сделано. Это третий фильм, и он завершился. У меня закончился контракт, и я иду дальше. Вот и всё. (Смеётся.) Но я обожаю каждый момент этого пути, который мы проделали вместе.

Разве вы не хотели бы увидеть Венома ещё где-нибудь во вселенной Marvel или хотя бы в каком-нибудь фильме о Человеке-пауке?

– Ну, кому бы этого не хотелось? Я бы хотел увидеть, как Веном и Wu-Tang Clan тусуются вместе. Мне бы хотелось, чтобы у "Венома" было много разных вариантов. Я бы хотел снять версию "Венома" с рейтингом R (фильмы, в содержании которых обязательно содержится материал, предназначенный только для взрослой аудитории. – Прим. ред.). Мне бы хотелось услышать внутренний голос Эдди и Венома, как если бы они не ругались, и выступить и посмотреть, какие возможности ещё есть в развитии этого персонажа, потому что как артист я нашёл то, что мне нравится играть. Эдди и Веном подобны паре удобной обуви, но если создавать фильмы с рейтингом PG-13 (фильмы, рекомендованные для семейного просмотра. – Прим. ред.) с этим персонажем, их будет не так много. Это как если поставить узкие и конкретные рамки: "Танец, который вам разрешено исполнять, – фламенко. Вот и всё". Но если вы скажете: "А мы хотим, чтобы это была капоэйра", – окей, мы сделаем это. Это зависит от того, что мне позволят сделать с Веномом.

Что вы чувствуете накануне премьеры третьего "Венома"?