Сэм Корлетт похудел на 26 килограммов ради роли

Австралийский актер Сэм Корлетт показал измененную ради роли наркозависимого в фильме He Ain't Heavy фигуру. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© кадр из фильма

Артист, известный игрой в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины», предстал на кадрах с голым торсом. Так, вначале он продемонстрировал, как выглядел до подготовки к съемкам. Мужчина весил 92 килограмма и обладал развитой мускулатурой.

© Lenta.ru

Затем актер запечатлел себя после похудения на 26 килограммов, позируя с впалым животом и уменьшившимися мышцами.

«Похудел с 92 килограммов до 66 для этого фильма. Я обнаружил, что данная физическая форма подарила мне ясность ума и дала доступ к эмоциям, которые помогли мне сыграть персонажа Макса», — отметил автор поста.

В сентябре британский актер Орландо Блум рассказал о строгой диете ради съемок в фильме «Разрез», из-за которой он похудел на 23 килограмма.