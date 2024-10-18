Актриса Немоляева отреагировала на слова Володина об «Интердевочке»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал личное мнение, обвинив фильм «Интердевочка» в развале СССР, считает актриса театра и кино Анастасия Немоляева, исполнившая роль Ляльки в кинокартине. В беседе с NEWS.ru она отметила, что все искали, кто виноват в распаде Советского Союза, и, видимо, наконец-то нашли.

© скриншот из фильма «Интердевочка»

Я не понимаю, причем тут я. У Вячеслава Володина есть свое личное мнение, вот он его и выразил. Что могу сказать: все искали, кто СССР развалил, и, видимо, наконец-то нашли, — высказалась Немоляева.

Володин ранее заявил, что СССР развалился после показа в стране фильма «Интердевочка». Картина стала одной из первых в Советском Союзе, где были затронуты табуированные темы. Он привел эту кинокартину в качестве примера деструктивного кино и отметил, что в Госдуме сейчас поддерживают только фильмы, которые пропагандируют здоровый образ жизни.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин до этого заявил, что СССР был великой державой, распад которой стал тяжелейшим испытанием для всего советского народа. По его мнению, основную работу в этом процессе сыграли западные силы. Сенатор уточнил, что после 1991 года НАТО начало безудержно продвигаться к рубежам России.