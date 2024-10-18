Холланд не давал интервью, чтобы не раскрыть, кто сыграет Доктора Дума

Известный британский актёр Том Холланд рассказал, что ему было очень трудно держать в секрете новую роль Роберта Дауни-младшего в фильмах серии «Мстители».

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Холланд был одним из немногих, кто знал об этом до анонса Marvel. Чтобы случайно не открыть тайну зрителям, ему пришлось отказываться от интервью СМИ.

«Я много говорил с ним, особенно о его возвращении, что очень волнительно. Это был сложный секрет, потому что у меня репутация портить всё, и я стратегически не давал никаких интервью прессе.

На июльском Comic-Con компания Marvel объявила, что Роберт Дауни-младший сыграет в новых «Мстителях» Доктора Дума. Ранее он исполнял роль Железного человека.