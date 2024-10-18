Настасья Самбурская рассказала про гонорары, вокальный дар и хейтеров

Певица и актриса Настасья Самбурская дала искреннее интервью в новом выпуске подкаста «Ниче Святого» от HiFi-стриминга «Звук». Артистка рассказала ведущему Марку Андерсону про свой доход, отношение к хейтерским комментариям и любовь к шансону. Также певица поделилась историями из личной жизни и ответила, почему не вращается в светских кругах.

В новом выпуске подкаста Настасья Самбурская рассказала, сколько денег ей необходимо получать в месяц для комфортной жизни.

– Чтобы вообще не переживать — 5 миллионов. На самом деле, я очень сильно экономила до этого месяца, потому что взяла квартиру в рассрочку. Не в ипотеку, а в рассрочку. Где-то в пределах третьего транспортного. Квартира не слишком большая, но метров 100 есть.

Ведущий «Ниче Святого» вспомнил, что в одном из интервью Настасья признавалась, что стала актрисой из зависти к зарплате Безрукова.

– На самом деле, это не из зависти. Я просто хотела получать столько же. Сегодня мой съемочный день стоит, как у Безрукова. Самое смешное, что именно в этом году я дошла до этой ставки. Сейчас у меня даже чуть побольше. Я не знала, что на это уйдет столько лет. Получается, 20 лет у меня ушло, чтобы догнать Безрукова. Но сейчас он меня уже перегнал.

Настасья также поделилась, что с удовольствием отвечает на комментарии хейтеров, несмотря на то, что они ее задевают.

– Я, конечно, отвечаю [на комментарии хейтеров]. Я обожаю отвечать, потому что я мастер эпистолярного жанра. Могу очень красиво ответить, и мне самой это нравится, я получаю удовольствие. Конечно, меня это задевает. Иногда пишут такие вещи, что ты сидишь и думаешь: «Господи, неужели я прям такое чудовище? Вроде живу праведной жизнью, благотворительностью занимаюсь, никого не трогаю давно уже». Может, раньше лезла куда-то на рожон. Молодая была, горячая, не особо понимала.

При этом артистка отметила, что не жалеет о своей излишней откровенности в интервью.

– То, что я все рассказываю в интервью, не кажется мне какой-то проблемой. И опять же, история моей жизни для кого-то может послужить примером. Кто-то может найти поддержку в моей ситуации и в моих рассказах о том, как я с этим справлялась, Собственно, я на интервью хожу не для того, чтобы поддержать какой-то проект. Я туда хожу исповедоваться. Я иду, чтобы честно поговорить с ведущим и со своей публикой.

Певица заверила, что шансон для нее — не шутка, а серьезное занятие. И рассказала, как пришла в жанр.

– Почему именно шансон? Это необъяснимо. Из меня это идет. Я могу дать рока, могу чуть-чуть попсы, но это все не то. Мне больше подходит шансон. Это моя природа. Я ничего не могу с этим сделать. Мне никто не советовал этот жанр. Еще когда я училась в институте, попала на радио к Вернику (Вадим Верник, теле- и радиоведущий), у него тогда была передача «Рояль в кустах». И я исполнила песню «Алеша-ша», с которой и начался восход на этот певческий Олимп. Я и сейчас ее пою на концертах. И на корпоративах за бешеные бабки выступаю. Люблю, когда пьяные едят. Мне нравится, когда люди поели, попили и сидят довольные. С ними можно пошутить. Мне нравится закинуть какой-то легкий стендапчик. Обязательно есть кто-то пьяненький, он что-то ляпнет, и ты с ним цепляешься слово за слово. Это весело. А в зале люди более сдержанные. Я к этому серьезно отношусь. В жанре я знакома со всеми, но не слежу за ними. У меня есть такое качество — я слежу за собой. Я иду и пою свои песни. Их либо берут, либо не берут — это для меня самое главное. Для меня главное делать то, что я хочу и деньги зарабатывать, то есть я благодаря этому реализуюсь. Если кто-то будет на меня косо смотреть — мне это абсолютно… [безразлично]. Я ни с кем не соревнуюсь, поэтому невозможно проиграть в гонке, в которой ты не участвуешь.

Артистка не занимается вокалом вне выступлений.

– Вообще не занимаюсь вокалом. Потому что я и так хорошо пою. У меня занятие происходит от концерта к концерту. Я просто нарабатываю и нарабатываю. Я вообще не распеваюсь, даже дома. Я выхожу и пою. Есть некоторые вещи, которые людям даны. Вот мне дано петь. Если бы я еще и занималась при этом, наверное, была бы Селин Дион.

Настасья также поделилась интимной подробностью: