Ребенок от Козловского, пощечины Зеленскому: как живет Оксана Акиньшина

Актриса Оксана Акиньшина показала фигуру в бикини на фоне слухов о беременности от Данилы Козловского. Что известно об их отношениях, как живет Акиньшина?

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Беременна ли Оксана Акиньшина от Данилы Козловского

На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Оксана Акиньшина опубликовала новое фото с Мальдив, куда отправилась на отдых с детьми Костей и Эмми от кинопродюсера Арчила Геловани, с которым развелась в 2018 году.

На снимке актриса позирует в черном бикини с завязками. Из чего журналисты сделали вывод, что ни о какой беременности речи не идет.

KP.RU пишет, что в беременности Акиньшину заподозрили в сентябре. Тогда актриса опубликовала фото, на которых продемонстрировала округлившуюся за лето фигуру. Под снимками поклонники поздравили ее с «четвертым малышом».

Издание также отметило, что Акиньшина уже несколько лет встречается со звездой фильмов «Легенда № 17» и «Экипаж» Данилой Козловским. Артисты эту информацию не подтверждали, однако их неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях.

Чем известна Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в Ленинграде. В детстве занималась в модельной школе, благодаря чему попала на кастинг фильма «Сестры» Сергея Бодрова — младшего. За роль в этой ленте Оксана Акиньшина получила награду «За лучший актерский дебют».

Шведский режиссер Лукас Мудиссон впечатлился игрой Акиньшиной и в 2002 году утвердил ее на роль в драме «Лиля 4ever». Это принесло актрисе международную известность и множество наград: за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Стокгольме, премию «Золотой Жук» шведской киноакадемии, приз зрительских симпатий на конкурсе «Лучшая актриса Швеции».

Актриса также известна по ролям в сериалах «The Телки», «Контейнер», «Беспринципные» и фильме «Стиляги».

Что Оксану Акиньшину связывает с Владимиром Зеленским

В фильме «8 первых свиданий» Оксана Акиньшина сыграла вместе с нынешним президентом Украины и актером Владимиром Зеленским. Артисты на сцене играли молодых людей, которые оказывались в одной кровати из-за таинственных магических сил.

В одном из интервью Акиньшина рассказала, что во время съемок фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» натренировалась давать пощечины. Поэтому, пошутила она, в фильме «8 первых свиданий» била Зеленского профессионально.

«Пощечины лепить я научилась на съемках "Высоцкого", так что Вову била профессионально», — говорила актриса.

После выхода комедии Акиньшину и Зеленского даже подозревали в романе.

В 2019 году Госкино Украины запретило фильм «8 первых свиданий».

Чем сейчас занимается Оксана Акиньшина

В 2024 году вышла психологическая драма «Неверные», в которой Акиньшина сыграла главную роль. Актриса предстала в амплуа жены успешного мужа и матери, которая зависима от алкоголя. В итоге героиня Акиньшиной остается одна, супруг подает на развод и отбирает сына. Женщина строит успешную карьеру адвоката, однако проблемы с мужем и сыном не исчезают.

Осенью состоятся премьеры фильмов с участием Акиньшиной «Возвращение попугая Кеши», «За слова отвечаю!». Сейчас на этапе производства находятся картины «Изгои», «Огненный мальчик», «Семейный призрак» и «Снежная королева», где также появится актриса.