Куда пропала актриса из фильма «Курьер» Анастасия Немоляева

Звезда фильма Карена Шахназаров «Курьер» Анастасия Немоляева поспорила со спикером Госдумы Вячеславом Володиным о причинах распада СССР. Что об этом известно и как сейчас живет актриса?

© Кадр из фильма "Курьер"

Что Немоляева сказала на слова Володина о распаде СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания заявил, что СССР развалился после показа в стране фильма «Интердевочка» 1989 года. По его словам, это кино Петра Тодоровского — пример деструктивного влияния.

«Если будут снимать фильмы, где пропагандируется здоровый образ жизни, мы поддержим. <...> Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС в 1989 году вышел фильм "Интердевочка". Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — сказал спикер Госдумы.

Анастасия Немоляева сыграла в «Интердевочке» роль Ляльки — медсестры, которая нашла богатого спонсора. Актриса отреагировала на слова Вячеслава Володина о причастности фильма к распаду Советского Союза.

«Я не понимаю, при чем тут я. У Вячеслава Володина есть свое личное мнение, вот он его и выразил. Что могу сказать: все искали, кто СССР развалил, и, видимо, наконец-то нашли», — заявила Немоляева NEWS.ru.

В комментарии Life.ru актриса отметила, что не согласна с парламентарием.

«У нас свобода мнений, пока что, по-моему. Пусть говорит что хочет. Я не согласна с таким мнением», — подчеркнула актриса.

Фильм «Интердевочка» одним из первых в Советском Союзе затронул табуированные темы. В год премьеры картина стала самой кассовой в советском прокате (более 40 млн зрителей в 1989 году).

Чем известна Анастасия Немоляева

Анастасия Немоляева родилась 30 июня 1969 года в Москве в творческой семье. Ее отец — оператор Николай Немоляев, родной брат актрисы Светланы Немоляевой. Дедушка — режиссер Владимир Немоляев. Бабушка работала звукооператором на «Мосфильме».

Немоляева дебютировала в кино в 1980 году в фильме «Старый Новый год». Ей тогда было 11 лет. В том же году снялась в картине «Три года». Когда Анастасии было 13 лет, она сыграла в картине «Нас венчали не в церкви».

Настоящую популярность девушке принес фильм «Курьер» (1986 год), где Немоляева исполнила роль профессорской дочки Кати Кузнецовой, которая становится подругой юного бунтаря Ивана.

«Меня узнавали, это было страшно. Потому что за тобой люди просто шли. Я заходила через одну проходную "Мосфильма", убегала через другую. Иногда просто ползала по полу дома, чтобы меня не было видно, а папа кричал: "Нет ее! Приходите в другой день или вообще не приходите!"» — вспоминала актриса период всенародной любви после выхода «Курьера».

«Курьер» был признан лучшим фильмом года по результатам опроса журнала «Советский экран».

Со второй попытки Немоляева поступила в ГИТИС. Будучи студенткой, она снялась в фильмах «Следопыт», «Моя морячка», «Время летать», «Интердевочка».

Что известно о личной жизни Анастасии Немоляевой

В 1992 году Анастасия получила роль Татьяны в российско-японском фильме «Сны о России». На съемочной площадке Немоляева познакомилась с Вениамином Скальником (по японскому паспорту — Цутому Исидзима), он работал на картине переводчиком. Вениамин — театральный режиссер по образованию, ученик режиссера и педагога Петра Фоменко.

«Ко мне на площадке подошел Веня и что-то сказал. Но я привыкла, что не понимаю японцев, и в ответ на его фразу, сказанную на чистейшем русском языке, громко выкрикнула: "Что?" И Веня обалдел. А через полгода мы расписались в загсе на улице Лобачевского», — описывала знакомство с мужем Немоляева.

У супругов три дочки — София, Ефросинья и Евдокия. Немоляева рассказывала, что их старшая наследница София уехала с мужем в Аргентину. Она выбор дочери поддержала.

По словам Анастасии, София пошла по ее стопам и не стала играть пышную свадьбу.

«Соня просто на "Госуслугах" расписалась», — сообщила артистка.

55-летняя Немоляева отметила, что хотела бы стать бабушкой, но пока дочери не торопятся радовать ее новостями о беременности.

Чем сейчас занимается Анастасия Немоляева

Анастасия и Вениамин больше двадцати лет занимаются дизайном мебели и интерьеров, у Немоляевой также есть своя студия. Артистка признавалась, что одним из первых ее клиентов — покупателей старинных предметов мебели с ручной росписью был бизнесмен Роман Абрамович.

Работы Немоляевой выставлены в галереях Москвы, некоторые предметы отправлены во Францию, Великобританию, Японию.

В кино Анастасия появляется редко. Немоляеву можно было увидеть на экране в промежуток с 2006 по 2011 год: она сыграла в нескольких сериалах — «Перегон», «Танец живота», «Переправа», «Охотники за бриллиантами». В последний раз она снималась в 2021 году — тогда вышел проект «Майор Гром: Чумной доктор» с ее участием.

Что Анастасия Немоляева говорила об СВО

Анастасия Немоляева после начала СВО заявила, что спецоперация «выбила ее из привычного ритма жизни».