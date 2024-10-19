Как живут актеры сериала «Клон»

Более 20 лет назад состоялась премьера сериала «Клон». Как сейчас складываются карьера и жизнь актеров проекта, кого из них уже нет в живых?

Что известно о жизни актеров из сериала «Клон»

Главную героиню сериала «Клон» Жади сыграла бразильская актриса Джованна Антонелли. В этом году ей исполнилось 48 лет, и на настоящий момент в ее фильмографии порядка 40 работ. Помимо съемок в кино она играет в театральных постановках.

Актриса дважды была замужем, сейчас состоит в незарегистрированных отношениях с режиссером Леонардо Ногейрой, которому родила дочек-близнецов. Также у Антонелли есть старший сын Пьетро Бенисио от первого брака с коллегой по сериалу «Клон» Мурило Бенисио, игравшим Лукаса.

Джованна Антонелли была в числе иностранных звезд, кто отреагировал на ситуацию на Украине после 24 февраля 2022 года. Она выступила за мир.

«Война никогда ничего не решит. Мир — всегда единственный путь!» — цитирует ее портал Spletnik.ru.

Мурило Бенисио, помимо роли Лукаса, Диогу и Лео в сериале «Клон», получил известность благодаря съемкам в лентах «Фаворитка» и «Проспект Бразилии».

После брака с Джованной Антонелли актер запретил бывшей супруге вместе с сыном выезжать в США, где ей предлагали участие в съемках. Позднее он несколько лет состоял в романтических отношениях с актрисой Деборой Фалабеллой, которая в сериале «Клон» воплотила образ Мел, дочери Лукаса и Маизы. Сейчас о своей личной жизни Мурило Бенисио не распространяется.

Несколько лет назад актер попробовал сменить амплуа: снял свой первый фильм как режиссер — «Поцелуй на асфальте», однако позднее продолжил актерскую деятельность.

Дебора Фалабелла за роль в сериале «Клон» получила множество наград. Сейчас 45-летняя актриса играет в театре и активно снимается в кино, а также планирует снять собственный фильм на тему материнства.

После выхода сериала «Клон» популярность пришла и к бразильскому актеру Далтону Вигу. На экране он воплотил образ Саида — жениха, а затем и мужа Жади. В 60 лет он продолжает карьеру, играя в театре. Актер состоит в браке с коллегой Камилой Черкес. В 52 года он впервые стал отцом — супруга подарила ему сыновей-близнецов Артура и Дэвида.

Актриса Карла Диас знакома зрителю по роли Хадижи — дочери Жади и Саида. В сериале она снималась в 10 лет, позднее продолжила актерскую карьеру. В 2020 году женщина призналась, что поборола рак щитовидной железы. Болезнь обнаружили на ранней стадии.

Кого из актеров сериала «Клон» нет в живых

Одним из первых среди артистов сериала «Клон» ушел из жизни актер Марио Лаго, который сыграл доктора Молино, выступающего против идеи клонирования. Он скончался в мае 2002 года на 92-м году жизни. Причиной смерти была названа эмфизема легких.

В июне 2009 года умер актер Перри Салес, известный поклонникам сериала по роли Мустафы Рашида, а в ноябре того же года ушла из жизни актриса Мара Манзан, воплотившая в ленте образ донны Одетти. Она скончалась спустя год после борьбы с раком легких.

Сыгравшего Рапозау Гильерми Карана не стало в июне 2016 года. Он умер в возрасте 59 лет. Последние годы актер страдал неврологическими расстройствами и лежал в специальной клинике. В июне 2019 года после госпитализации с пневмонией скончалась актриса Рут де Соуза. Зрителям «Клона» она известна по роли донны Мосиньи.

В 2022 году после длительной борьбы с раком ушла из жизни Франсуаза Фортон — ассистентка доктора Альбери, а в январе 2024 года стало известно о смерти Джандиры Мартини, в ленте она воплотила образ управляющей домом Зорайде. Последние годы актриса боролась с раком легких.

Также нет в живых исполнителей эпизодических ролей в «Клоне» Беатрис Сегал и Кайо Жункейра, которые сыграли Пенелопу Браун и сына доктора Лобато соответственно.