Куда пропали актеры «Улиц разбитых фонарей»

Сериал «Улицы разбитых фонарей» выходил на телевидении с 1998 по 2019 год. Как сейчас живут актеры, сыгравшие главных героев проекта? Где они снимаются, почему страдали от алкогольной зависимости?

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Как сейчас живет Алексей Нилов

Заслуженный артист России Алексей Нилов в «Улицах разбитых фонарей» исполнил роль капитана милиции Андрея Ларина. После ленты его карьера пошла в гору, на данный момент в его фильмографии 71 работа. Нилов снимался в картинах «Жажда страсти», «Жизнь одна», «Убить Бэллу», «По контору лица», «220 вольт любви», «Бирюк», «Улыбка лиса», «Реализация», «Изгой», «Грибной дождь» и других.

Нилов много лет злоупотреблял алкоголем. В 2000 году он пережил клиническую смерть из-за интоксикации.

На протяжении 20 лет артист живет с четвертой супругой портнихой Еленой Володиной. По словам Нилова, именно в этих отношениях он завязал с употреблением алкоголя, потому что впервые почувствовал ответственность за возлюбленную. Кроме того, ему нужно было содержать семью и выплачивать алименты.

У Нилова есть дочь Елизавета от актрисы Анны Замотаевой, сын Дмитрий от продюсера Сусаны Цирюк и сын Никита от актрисы Ирины Климовой.

Как сейчас живет Александр Половцев

Заслуженный РФ России Александр Половцев исполнил в картине роль майора Олега Соловца. Сейчас в его фильмографии более 80 фильмов, среди которых «Горько!», «В зеркале Венеры», «Убойная сила», «Особенности национальной политики», «Про барана и козла», «Гибель Империи», «Неваляшка», «Кука», «Одержимый», «Джунгли», «Честь самурая», «Шерлок Холмс», «Лед», «Вещдок», «Кроличья лапа», «Цена иллюзий» и другие.

Сейчас Половцев женат на Эсане Муратовой, с которой познакомился, когда она работала официанткой в ресторане. Она на 22 года младше актера. Супруги воспитывают дочь Яну. Также у Половцева есть сын Степан от актрисы Юлии Соболевской.

Половцев тоже злоупотреблял алкоголем, однако, по его словам, перестал делать это после рождения детей.

Как сейчас живет Юрий Кузнецов

Заслуженный артист Юрий Кузнецов в сериале сыграл роль подполковника Юрия Петренко (Мухомор). В его фильмографии более 160 работ. Он снимался в лентах «Прорыв», «Собачье сердце», «Оно», «Трава и вода», «Бомба», «Именины», «Вы не оставите меня», «Шеф», «На дне», «Новые русские», «Контакт», «Царская прививка» и других.

У Кузнецова есть дочь Александра от второго брака с искусствоведом Ириной Кузнецовой. Женщина умерла в 2012 году.

В программе «Судьба человека» артист признавался, что когда-то злоупотреблял алкоголем из-за напряженного графика и вредная привычка вернулась к нему после смерти супруги. Справиться с депрессией ему помогла дочь.

Кузнецов в эфире НТВ рассказывал, что получает невысокую пенсию, которой недостаточно на жизнь.

«На оплату ЖКХ хватает. И все», — комментировал он.

При этом актер ни в чем не нуждается и не экономит, так как продолжает работать и сниматься в кино.

Как сейчас живет Сергей Селин

Заслуженный артист РФ Сергей Селин в «Улицах разбитых фонарей» играл лейтенанта Анатолия Дукалиса. Сейчас в его фильмографии более 80 лент, среди которых «Крепкий мужик», «Конь белый», «Пассажирка», «Горько!», «Лера», «Братаны», «Дельта», «Иванько», «Регби», «Шаляпин» и другие.

Более 15 лет Селин живет со второй супругой Анной. У них есть дочь Мария и сын Макар. Также у артиста есть сын Прохор от первой жены коллеги Ларисы Салтыковой.

Селин поддерживает действия российской власти. Он признавался, что еще 10 лет назад не мог представить себе, что ситуация на Украине обернется серьезным конфликтом и ненавистью к русским.

«Вот с Украиной — я клянусь, не пойму! Почему мы вдруг стали для них врагами? Сколько раз я там был! Помогал больным детям. Просто приезжал по зову сердца. Собирал средства, вел концерты. Ко мне подходили и говорили спасибо. И вдруг я стал невъездной. Я на сайте "Миротворец". Ну с какого перепуга?» — высказывался Селин.

Как сейчас живет Александр Лыков

Актер Александр Лыков исполнил роль капитана милиции Владимира Казанцева (Казанова). Он снялся более чем в 120 картинах, среди которых «Холодный март», «Сирано де Бержерак», «Бакенбарды», «Улыбка», «Скупой», «Ты у меня одна», «Проклятие Дюран», «Распутин», «Улицы разбитых фонарей», «Болдинская осень», «Медики», «Участок», «Гибель Империи», «Кушать подано!», «Семья», «Время земляники», «Шерлок Холмс», «День дурака», «О любви», «Рубеж», «Конная полиция», «Теща» и других.

Лыков женат на женщине по имени Алла. Пара вместе с 1980-х годов. Супруга также выступает его директором. В браке родились дочь Екатерина и сын Матвей.

В 90-е годы актер злоупотреблял алкоголем. По его словам, он делал это из-за неудовлетворенности карьерой. Кроме того, в тот период Лыков много ругался с супругой, но именно семья помогла ему избавиться от вредной привычки. Спустя время артист обратился к вере и даже хотел уйти в монастырь.

Как сейчас живет Михаил Трухин

Заслуженный артист России Михаил Трухин в проекте исполнил роль лейтенанта Вячеслава Волкова. Он также снимался в картинах «Афганский излом», «Ключ», «Дети Арбата», «Ленинград», «Сумасшедшая любовь», «На игре», «Сказка. Есть», «Волчий остров», «Измены», «Ивановы-Ивановы», «Гости из прошлого», «Тихо», «Американец» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 80 работ.

Артист состоит во втором браке. Его избранница — актриса Анна Нестерцова, которая родила ему наследницу Софию. Также у Трухина есть сын Егор и дочь Дарья от первой жены актрисы Любови Ельцевой.

Трухин, как и его коллеги по «Улицам разбитых фонарей», страдал от алкогольной зависимости в период невостребованности.

Как сейчас живет Анастасия Мельникова

Заслуженная артистка РФ Анастасия Мельникова в сериале сыграла лейтенанта Анастасию Абдулову. Сейчас в ее фильмографии более 40 работ. Мельникова снималась в картинах «Бандитский Петербург: Барон», «Всегда говори всегда — 2», «Агент национальной безопасности — 2», «Бес», «Под электрическими облаками», «Спасти Ленинград», «Дело», «Золотые соседи» и других.

В 18-летнем возрасте Мельникова влюбилась в 40-летнего мужчину по имени Томаз. Он сделал предложение актрисе, но вскоре неожиданно умер. После трагедии она хотела уйти в монастырь.

В 2001 году Мельникова забеременела. Она не стала рассказывать, кто является отцом ребенка. Дочь Мария впоследствии тоже стала актрисой.

В 2017 году СМИ сообщали о тайной свадьбе Мельниковой с избранником Сергеем. Сама артистка эту информацию не подтверждала.

Кто из актеров «Улиц разбитых фонарей» умер

Народный артист России Борис Клюев, сыгравший в сериале генерала полиции Алексея Мерзлякина, умер 1 сентября 2020 года. Причиной его смерти стал рак легких.

Актер Дмитрий Бульба, сыгравший Маслова в девятом сезоне, умер в 2020 году из-за проблем с сердцем.

В 2017 году после тяжелой болезни скончался актер Сергей Кудрявцев, исполнивший роль коммерческого директора Михаила Корнеева в седьмом сезоне сериала, в 15-м — Воронина.