Умер актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин

В ночь на 19 октября незадолго до своего 95-летия ушел из жизни заслуженный артист РФ, советский российский актер театра, кино и ТВ, танцовщик, балетмейстер и педагог Анатолий Гридин.

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Анатолий Гридин родился 20 октября 1929 года. В 1944-1947 годах учился в хореографической студии при Новосибирском театре, в 1945-1950 годах танцевал в Новосибирском театре оперы и балета. По окончании Ленинградского художественного училища, работал в Театре имени Кирова (Мариинском) - до 1982 года. На сцене дебютировал в партии Гренгуара в "Эсмеральде".

В 1969 году окончил факультет театральной режиссуры Ленинградского института культуры, в 1965-1973 годах - педагог в ЛХУ, в 1975-1977 годах - балетмейстер-репетитор "Театра Вельки" в Варшаве, в 1982-1983-м - педагог хореографического училища в Лейпциге, в 1984-1989-м - балетмейстер-репетитор Театра имени Кирова.

В числе сценических работ - "Пламя Парижа", "Спартак", "Жизель", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", другие. На экране - с 1960-го: "Марьяна из Гранады", "Анюта", "Женитьба Бальзаминова" 1989-го.