Умер Алексей Тенчой, известный по фильму «Возвращение»

19 октября в возрасте 49 лет ушел из жизни Алексей Тенчой, российский сценарист, продюсер, писатель и публицист.

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Тенчой родился в 1972 году в селе Ага-Хангил Агинского Бурятского автономного округа. В 1994-м с отличием окончил буддийский университет в Монголии, и на следующий год был зачислен на философский факультет университета в Индии. В 2003 году в Индии Тенчой защитился на степень магистра буддийской философии.

С 2005 года жил в Москве, занимался активной литературной и просветительской деятельностью, был одним из инициаторов ежегодного фестиваля "Дни тибетской культуры в России". С того же года - член Союза писателей Москвы.

Его произведение "Сказки про слоненка Ланченкара" было признана "Лучшей детской книгой России 2007 года". Тенчой - автор мастер-класса "Как написать сказку". Публиковался в СМИ - "Эхо планеты", "Мир детского театра", "Байкал", других газетах и журналах. Издал около двадцати книг.

Пьеса драматурга "Мудрый слоненок" была поставлена в Государственном Бурятском Академическом Театре Драмы в Улан-Уде, он - сценарист фильмов "Возвращение", "Папу вызывали?", "Посмотри за котенком", "Дэвид Бекхэм".

Некролог публикует aif.ru, причина смерти не называется.