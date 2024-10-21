Поддержка ВСУ и уход на пенсию: где сейчас Джим Керри

Канадско-американский актер Джим Керри обрел популярность благодаря съемкам в фильмах «Маска», «Эйс Вентура», «Гринч — похититель Рождества». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что говорил об Украине?

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Чем известен Керри

Джим Керри родился 17 января 1962 года в канадском городе Ньюмаркет. В 16 лет он бросил учебу в школе и начал строить карьеру комика, выступая в клубах. В начале 80-х переехал в Лос-Анджелес, стал сотрудничать с американским юмористом Родни Дэнджерфилдом, позднее выпустил свое телешоу «Неестественный акт Джима Керри».

На экране Керри дебютировал в 1983 году в фильме «Резиновое лицо». Успех и мировая слава пришли к нему спустя 10 лет после выхода ленты «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Затем были съмки в лентах «Маска», «Тупой и еще тупее», «Эйс Вентура: Когда зовет природа», «Гринч — похититель Рождества», «Брюс Всемогущий», «Вечное сияние чистого разума» и других.

Что известно о личной жизни Керри

Джим Керри был дважды в браке. Первый раз он женился на официантке Мелиссе Уомер, которая родила ему дочь Джейн Эрин. Второй супругой стала актриса Лорен Холли. Оба брака продлились недолго.

В разные годы у актера также были романы с актрисами Рене Зеллвегер и Джинджер Гонзагой, визажистом Катариной Уайт, которая младше его на 25 лет.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова утверждала, что в начале нулевых у нее был роман с Керри.

«Он очень глубокий человек, не такой, как в кино. Он сразу признался, что влюблен. Но мы честно друг другу сказали о том, что не сможем быть вместе, потому что он не оставит Голливуд, а я не оставлю Россию, не оставлю Большой театр... Это был такой чистосердечный разговор», — утверждала балерина в Rutube-шоу «Пусти переночевать».

Сам Керри информацию об отношениях с Волочковой не комментировал. В Сети также нет совместных снимков артистов.

Что Керри говорил об Украине

Джим Керри после начала спецоперации выступил в поддержку Украины. Он опубликовал в соцсетях изображение разорванного плюшевого медведя на фоне украинского флага, написав, что у него «разрывается сердце».

В ноябре 2022 года МИД РФ ввел персональные санкции в отношении 100 граждан Канады, включая Керри, запретив им въезд на территорию России. Ведомство указало, что предпринятые меры являются ответом на санкционную политику канадских властей, а попавшие в список лица «непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

В ответ Керри шутливо заявил, что «случилось самое худшее».

Чем сейчас занимается Керри

В 2022 году Джим Керри заявил, что завершает карьеру и уходит на пенсию. По словам актера, теперь он наслаждается рисованием и духовной жизнью.

«Я ухожу на пенсию. Мне уже достаточно, я сделал достаточно», — заявил комик в эфире программы Access Hollywood.

Однако в 2024 году Керри вновь вернулся на экраны, сыграв Роботника в фильме «Соник 3».