Американский актер и продюсер Леонардо ДиКаприо в этом году отметит 50-летие. В каких проектах он задействован сейчас, как связан с Россией и скандалом с рэпером P.Diddy?

Что известно о личной жизни ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо не женат. Детей у 49-летнего артиста тоже нет.

Сейчас ДиКаприо состоит в отношениях с 26-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

«Он считает каждую ее черту невероятной и интригующей. Она очень умна и обладает всеми качествами, которые он ищет в партнере. ДиКаприо встречается только с Черетти, потому что у нее есть все, что он ищет в своем партнере», — заявляли зарубежным СМИ в окружении пары.

Также ДиКаприо привлекает озабоченность модели экологическими проблемами, так как он сам борется за сохранение океанов и лесов с 1998 года. Актер является основателем экологической группы Earth Alliance, миссия которой — защищать дикую природу. Фонд предлагает решения, как восстановить находящийся под угрозой баланс в экосистеме, обеспечить здоровье и благополучие населяющих Землю видов.​ ДиКаприо рассказывал, что его группа «поддерживает работу 100 организаций», как в США, так и за пределами страны.

«Эти грантополучатели занимаются активной деятельностью на местах, защищают наши океаны, леса и находящиеся под угрозой исчезновения виды для будущих поколений и решают неотложные существующие проблемы изменения климата», — объяснял он.

Как ДиКаприо связан со скандалом с P.Diddy

Американского рэпера P.Diddy (Шона Комбса) недавно арестовали и обвинили в многочисленных преступлениях: в том числе рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальных домогательствах и изнасилованиях, а также в шантаже, поджогах и взяточничестве. Если вина музыканта будет доказана, то ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Известно, что P.Diddy устраивал в особняках и отелях так называемые «белые вечеринки». Среди тех, кто посещал их, был Леонардо ДиКаприо. Кроме того, актер вместе с P.Diddy присутствовал на Национальном съезде Демократической партии в 2004 году и был замечен танцующим рядом с ним на его 50-м дне рождении в 2019 году.

Артистов, связанных с P.Diddy, общественность приняла за его сообщников, однако источник заявил Daily Mail, что ДиКаприо «не имеет никакого отношения ко всему этому».

«Леонардо ДиКаприо не имеет абсолютно никакого отношения ко всему этому. Он посетил несколько его вечеринок в начале 2000-х, но их посещали буквально все. Они не были чудаками. Это были большие домашние вечеринки. Лео был в начале своей карьеры в то время и уже давно ушел от своих вечеринок», — утверждает инсайдер.

Он добавил, что сейчас у ДиКаприо иные приоритеты, а о рэпере он давно ничего не слышал и никак с ним не связан.

Как ДиКаприо связан с Россией

Леонардо ДиКаприо имеет русские корни по бабушке Елене Степановне Смирновой, которая родилась в Перми в 1915 году. После переезда в США женщина изменила имя на Хелен.

В 2003 году артист вместе с бабушкой участвовал в фестивале российского кино в Лос-Анджелесе. Хелен умерла в 2008 году в 93-летнем возрасте. Русским также был дедушка ДиКаприо.

«Она прошла через нищету, войну и эмиграцию. Бабушка, дедушка и остальные родственники с их стороны — настоящие крепкие русские с трудной судьбой, которая их не сломала», — рассказывал актер в интервью.

Тему спецоперации ДиКаприо не комментировал.

Что известно об общении ДиКаприо и Путина

В 2010 году Леонардо ДиКаприо приехал в Санкт-Петербург для участия в международном Тигрином форуме, а также пообщался с президентом России Владимиром Путиным, который на тот момент занимал должность премьер-министра страны.

В рамках форума ДиКаприо и Путин поговорили о проблемах сохранения численности тигров в мире. Глава российского правительства рассказал о том, как возникла идея создания в РФ отдельной программы по поддержке этих животных.

Также Путин заявил, что ДиКаприо является «настоящим мужиком».

Где сейчас снимается ДиКаприо

Сейчас Леонардо ДиКаприо вместе с актером Шоном Пенном снимается в картине Томаса Андерсона The Battle of Baktan Cross, ее производство началось в Калифорнии. Детали сюжета фильма пока не раскрываются, однако, по информации Deadline, события будут разворачиваться в наши дни. Проект станет самым дорогим в карьере режиссера.

Также в скором времени должны выйти ленты Jim Jones, The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, «Наследие секретности», «Темные дела на Норт-Гэнсон-стрит», «Черная рука» и «Рузвельт» с ДиКаприо.