Как живет Джулия Робертс

Американская актриса Джулия Робертс продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, с кем из родственников ругалась, что говорила о спецоперации?

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Что известно о личной жизни Робертс

Первый раз Джулия Робертс вышла замуж в 1993 году. Ее избранником стал кантри-певец Лайл Ловетт. Брак продлился два года.

Сейчас Робертс замужем за оператором Дэниэлем Модером, с которым она познакомилась во время съемок фильма «Мексиканец». На момент их встречи мужчина был женат на визажисте Вере Стеймберг, которая долгое время не соглашалась на развод. В интервью СМИ она называла артистку «похитительницей чужих мужей», однако в итоге в 2022 году подписала необходимые документы, и Робертс и Модер смогли пожениться.

У актрисы и оператора трое детей: двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и сын Генри Дэниел.

Какие скандалы были в семье Робертс

По информации СМИ, Джулия Робертс на протяжении долгого времени не общалась со своим братом, актером Эриком Робертстом, так как во время его развода она поддержала его бывшую жену, но в 2015 году родственники помирились.

При этом сам Робертс опровергал слухи о вражде с сестрой. По его словам, эта информация появилась после того, как в 1990 году, во время-пресс конференции, посвященной одному из его фильмов, его начали расспрашивать о родственнице, которая тогда снялась в «Красотке».

«Я сказал: простите, может, поговорим обо мне? Мне показалось, что это будет смешно, но все начали трубить, что у нас проблемы», — цитировал Робертса Page Six.

Артист объяснил, что после этого в интервью ему постоянно начали задавать вопросы о якобы конфликтах с сестрой, которых на самом деле не было.

«Мы с сестрой всегда общались, всегда подзуживали друг друга, всегда веселились. Все просто. Мне нравится, что она моя сестра. Она классная девчонка», — заявил он.

У Джулии Робертс также был конфликт с Нэнси Моутс, сестрой по материнской линии, которая скончалась в 2014 году из-за передозировки запрещенными препаратами. Девушка оставила длинное посмертное письмо, в котором несколько страниц посвятила Робертс, обвинив ее в том, что та запрещала ей видеться с больной матерью. За месяц до своей гибели Моутс также критиковала родственницу в соцсетях.

«Моя "сестра" сказала, что у нее столько друзей и фанатов, что ей уже не нужно больше любви. Так вот, знайте, что любимица Америки — полное ничтожество. Вы что, хотите быть поклонниками такого жесткого человека? Она даже играет так себе», — написала она.

Как Робертс относится к спецоперации

24 февраля 2023 года, спустя год после начала спецоперации, некоторые мировые знаменитости обратились к украинцам и выразили им свою поддержку. Среди них была Джулия Робертс.

«Мы думаем о вас и посылаем вам нашу любовь, силы и наши молитвы», — сказала она.

Чем сейчас занимается Робертс

Джулия Робертс продолжает творческую деятельность.

В 2023 году вышла драма «Оставь мир позади» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Вязание по пятницам», «После охоты» и Little Bee с Робертс.