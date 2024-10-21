Как живут актеры сериала «Пес»

Украинский телесериал «Пес» с 2016 по 2021 год имел большой успех на российском телевидении. Как сложились карьера и личная жизнь актеров ленты, кто из них поддерживает ВСУ?

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Как сложилась жизнь Никиты Панфилова

Актер Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве. В сериале «Пес» он сыграл главного персонажа — внештатного сотрудника правоохранительных органов Макса Максимова. Ради съемок в картине, которые проходили в Киеве, он отказался от посещения Крыма.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — заявил Панфилов в 2019 году.

Других политических комментариев он не делал.

В сериале актер снимался до 2021 года — на протяжении всех шести сезонов. Все это время он активно строил карьеру в России, появлялся в лентах «Лихач», «Мажор», «Грозный», «Акушер» и других. В 2024 году с Панфиловым ожидаются премьеры сериалов «Лихач-4», «Лепила», «Папаши» и «Положение вещей».

Актер живет в Москве вместе с третьей супругой стоматологом Ксенией Соколовой. Они воспитывают общую дочь Аврору. Также у артиста есть сын Добрыня от второго брака. Панфилов в 2023 году признавался, что если создатели сериала «Пес» захотят снять продолжение ленты и пригласят его на съемки, то он согласится.

Кто из актеров сериала «Пес» поддерживает ВСУ

Уроженец Новой Каховки актер Михаил Жонин сыграл в сериале «Пес» оперативника Игоря Гнездилова. После успеха ленты артист также снялся в популярном в России, Казахстане и на Украине сериале «Дежурный врач», где сыграл хирурга Андрея Мазура.

Актер женат на Юлии Перенчук, с которой познакомился на озвучивании турецкого сериала «Великолепный век». Его голосом говорит Сулейман I. Сейчас Жонин продолжает сниматься на украинском телевидении. Он выступает в поддержку Вооруженных сил Украины и собирает для них финансовые средства.

«Вы — там, мы — здесь, чем сможем, поможем. Вы наша честь, гордость и слава! Слава Украине!» — сказал он на ярмарке в поддержку ВСУ в Николаеве в июне 2024 года.

Актриса Ольга Олексий родилась 17 сентября 1980 года в Киеве. В сериале «Пес» она сыграла бывшую супругу Максимова, жену Леонидова и майора полиции Елену Жарову. По окончании проекта артистка также появилась в украинских лентах «Подкидыши», «Одна ложь на двоих» и «Судьба обмену не подлежит».

Последние три года Олексий не снималась в кино. Личную жизнь она не афиширует. Артистка поддерживает украинское правительство. Последний ее пост в социальных сетях датирован 28 февраля 2022 года, в нем актриса заявила, что в ее стране «идет война», поэтому она отказывается вести аккаунты.

Актер Денис Роднянский, родившийся 9 декабря 1981 года в Донецке, известен российскому зрителю по роли эксперта-криминалиста Вахтанга Леонова в ленте «Пес» и Максима в сериале «Сваты». Роднянский состоит в браке со специалистом по международному праву Марией Ковалевой. Они воспитывают сына Матвея и дочь Зоряну.

После начала спецоперации актер осудил действия России, перешел на украинский язык в своих социальных сетях и начал сбор средств в поддержку ВСУ. Также он отправился в заграничный тур со спектаклем в поддержку Украины, в частности, выступал в Лондоне.

«Искусство всегда пронизывало всю мою жизнь. Я совсем не военный человек. Был... Но теперь я знаю по боевым патронам... Далее модернизирую оружие, а потом, кто знает... Все, что понадобится для победы Украины», — говорил актер.

Кто из актеров сериала «Пес» сохраняет молчание

Актер Андрей Саминин родился 26 апреля 1974 года в Житомире. В сериале «Пес» он сыграл одного из главных персонажей — майора полиции и лучшего друга Максимова Алексея Леонидова.

Саминин женат на коллеге Лесе Самоевой, они воспитывают дочь Марию. Актер последний раз снимался в кино в 2021 году, а после начала спецоперации перестал вести социальные сети.