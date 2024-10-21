Брайан Крэнстон вернулся к роли Уолтера Уайта ради сбора мусора

Американский актер Брайан Крэнстон вернулся к роли Уолтера Уайта ради социальной рекламы о важности сбора мусора, пишет CBR. Кампания по борьбе с загрязнением окружающей среды стартовала в штате Нью-Мексико, где проходили съемки криминального сериала «Во все тяжкие». В ролике под названием «Привычки, которые разрушают жизнь» Уайт в исполнении Крэнстона катит бочку по пустыне Нью-Мексико, подражая известной сцене из сериала. Одновременно он собирает мусор, раскиданный по земле.

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«Не мусорьте на моей территории», — предупреждает наркобарон, раздавив бумажный стаканчик из вымышленной сети ресторанов Los Polos Hermanos.

По словам местных властей, съемки рекламного ролика с участием Крэнстона привели к увеличению потока туристов в штате. Также власти надеются, что участие знаменитого актера повысит осведомленность людей о проблеме с мусором. Создание ролика одобрил автор культового сериала Винс Гиллиган. Он отметил, что Уолтер Уайт тоже был бы против засорения улиц.

Ранее стало известно, что на Петербургский международный экономический форум привезли желтый комбинезон Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие». Персонаж Брайана Крэнстона, известный также как Хайзенберг, заходил в этом защитном костюме в свою нарколабораторию. Комбинезон можно было приобрести за 2 млн рублей.