Мэгги Смит никогда не любила свою роль в «Гарри Поттере»

Легенда британской сцены, обладательница двух премий «Оскар», Мэгги Смит, стала всемирно известной благодаря роли профессора Минервы Макгонагалл в киносаге о «Гарри Поттере». Иронично, что именно эта роль принесла актрисе не только любовь миллионов, но и неоднозначные чувства. Как сообщает 7дней.ru, несмотря на успех франшизы, она признавалась, что работа в волшебном мире была для нее тяжелым испытанием.

© Popcake.tv

Мэгги, чья карьера на сцене началась в 1950-х, завоевала признание на Бродвее и в Национальном театре, но изначально не стремилась сниматься в детских фильмах. Приглашение в «Гарри Поттера» поступило от самой Джоан Роулинг, которая настаивала на кандидатуре актрисы. Для звезды это предложение стало вызовом, особенно в возрасте, когда многим коллегам уже предлагают роли второстепенных персонажей.

Хотя съемочный процесс оказался крайне напряженным, актриса демонстрировала профессионализм. В условиях длительных смен и сложной логистики франшизы, она продолжала репетировать даже во время перерывов. Впрочем, сама она признавалась, что «устала от того, как часто на лице приходилось изображать одно и то же удивление».

© Popcake.tv

Популярность принесла актрисе не только карьерные вершины, но и нежеланное внимание. В интервью она делилась, как дети на улице окликали ее «профессор Макгонагалл» и просили сделать «магическое селфи». Привыкшая к уединению, она была раздражена тем, что новая известность отнимала у нее чувство приватности.

Как сообщается, после завершения съемок в «Гарри Поттере» актриса вздохнула с облегчением. В своих интервью она не скрывала, что предпочла бы более содержательные роли:

«Эта работа не наполняет актера, она скорее опустошает».

Как бы она ни относилась к своей роли в «Гарри Поттере», Мэгги Смит останется в истории как актриса, способная превратить любой образ в яркое произведение искусства.