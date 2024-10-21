Карина Разумовская из "Мажора" лишилась работы в кино

Актриса Карина Разумовская ("Мажор", "Трасса", "Райцентр") рассказала о проблемах с работой в кино. Артистка сетует, что чаще всего ей поступают только предложения сыграть в мелодрамах, поделилась она в программе "Кино в деталях".

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После роли в сериале "Мажор", который прославил ее на всю страну, актриса столкнулась с отсутствием подходящих ролей. До этого проекта она в основном играла героинь "страдающих, матерей", а "Мажор" (куда артистку утвердили не сразу) дал ей "возможность показать, что могу по-другому". После третьего сезона "Мажора", в котором ее героиня погибла, Разумовская получила от поклонников негативную реакцию.

"Вот тогда я и получила были гневные письма, проклятья и кучу хейта", - вспоминает актриса.

После громкого сериала актрисе опять стали предлагать роли мелодраматического спектра и она стала учиться отказываться от проектов.

"У меня как раз такая история случилась. Я отказалась от проекта. Согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы. Я подумала "ну, значит так надо", - отметила Карина Разумовская.

Она также рассказала, что не смотрит кино и сериалы со своим участием.