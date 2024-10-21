Для подготовки к роли Эми Уайнхаус в фильме «Обратно во мрак» Мариса Абела прошла через интенсивную подготовку, чтобы достоверно воплотить образ легендарной певицы.

Одним из ключевых аспектов ее подготовки стало обучение техникам вокала и стилистике пения Эми. Абела лично исполняет все вокальные партии в фильме, стараясь передать неповторимую манеру исполнения Уайнхаус, включая ее характерный хриплый тембр и эмоциональную подачу. Это требовало не только вокальных навыков, но и умения подражать уникальной интонации и жестам певицы, что стало результатом долгих репетиций и глубокого изучения ее сценических выступлений.

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Режиссер фильма, Сэм Тейлор-Джонсон, стремилась создать правдивый и уважительный образ Эми, избегая чрезмерной романтизации или стереотипных представлений. Абела, несмотря на значительное отличие в голосе от Уайнхаус, добилась высокой точности в передаче ее стиля.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.